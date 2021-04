10 aprile 2021

Aggiornamenti e focus

Malattie degenerative: scoperti meccanismi di vulnerabilità cellulare

Scoperti due meccanismi che possono contribuire allo sviluppo di malattie neurodegenerative

Due studi pubblicati su EMBO Reports e Cell Stress & Chaperones e diretti da Serena Carra dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, mostrano due meccanismi che possono contribuire allo sviluppo di malattie neurodegenerative come la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) la malattia di Alzheimer , la demenza frontotemporale e alcune miopatie. «Siamo soddisfatti di aver aggiunto conoscenza in un campo in cui in realtà sappiamo ancora molto poco, ovvero come mutazioni genetiche e fattori ambientali portano alla morte cellulare e allo sviluppo delle patologie neurodegenerative. Queste risposte contribuiranno a porre le basi per il disegno di trattamenti terapeutici basati sull'uso di 'cocktail' di composti» afferma Carra.I ricercatori hanno individuato due meccanismi che fanno sì che la cellula risponda in modo corretto in condizioni di stress, come in presenza di agenti ossidanti, aumento della temperatura, infezioni virali o esposizione a metalli pesanti. In tali casi, infatti, le cellule riorganizzano rapidamente le loro funzioni al fine di adattarsi al cambiamento, e per farlo devono anche promuovere la produzione di nuove proteine ed acidi nucleici in organelli come i granuli da stress e i nucleoli. Se però questi organelli non riescono a svolgere la loro funzione nel tempo si formano aggregati che contribuiscono alla morte della cellula. Dei due meccanismi scoperti dai ricercatori, il primo coinvolge due proteine, HSP90 e DYRK3. Queste sono necessarie per garantire che i granuli da stress vengano smantellati dopo l'esposizione allo stress e che quindi le cellule possano ricominciare a svolgere la loro normale attività. Gli esperti hanno osservato che nei pazienti che soffrono di Sla i livelli di espressione di DYRK3 sono ridotti in maniera notevole. Il secondo meccanismo coinvolge invece un'altra proteina, chiamata listerina1, e il sistema che controlla la corretta funzionalità dei ribosomi. Questi due elementi sarebbero proprio i responsabili di una maggiore vulnerabilità dei nucleoli alle condizioni di stress esterne.