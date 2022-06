I cibi a basso indice glicemico proteggono il cuore

29 giugno 2022

Aggiornamenti e focus

E per valutare, viceversa, il potenziale beneficio di una dieta a basso indice glicemico sull'indice di massa corporea (BMI), circonferenza vita, circonferenza fianchi e rapporto vita-fianchi nei pazienti con malattia coronarica gli autori hanno impostato uno studio randomizzato e controllato, assegnando 160 pazienti fra 38 e 76 anni a tre mesi di alimentazione a basso indice glicemico oppure a una dieta di routine che limitava i grassi e alcune proteine come latte intero, formaggio, carne, tuorli d'uovo e cibi fritti. E i risultati parlano chiaro: la dieta oggetto di studio ha portato a riduzioni significative del BMI con valori diminuiti di 4,2 kg/m2 nel gruppo a basso indice glicemico rispetto a 1,4 kg/m2 nei soggetti che seguivano la dieta di routine. Ridotto anche il girovita, con diminuzioni di 9 cm nel gruppo a basso indice glicemico rispetto a 3,3 cm nel gruppo di controllo.

Viceversa, non è emersa alcuna differenza significativa tra i gruppi per la circonferenza fianchi e il rapporto vita-fianchi. «Sebbene siano necessari studi più ampi per confermare questi risultati, la nostra ricerca indica che l'alimentazione con cibi a basso indice glicemico come parte di una dieta equilibrata potrebbe aiutare i pazienti cardiopatici a controllare il loro peso e il girovita» conclude Uzokov.





Fonte: Doctor33