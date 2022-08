09 agosto 2022

Pet anziano: prevenzione con la corretta alimentazione

Un primo accorgimento da adottare in presenza di animali geriatrici- suggerisce Carla Giuditta Vecchiato dell'Università di Bologna - è quello di una corretta assunzione di liquidi: in età avanzata, infatti, il rischio di disidratazione si attesta tra il 20 e il 30%. Per questo potrebbe essere utile optare per alimenti umidi e suggerire ai proprietari di stimolare e agevolare l'animale a bere, magari posizionando più ciotole in casa.

Valutazione corporea

Disfunzione cognitiva





Carmela Ignaccolo





Fonte: Veterinaria33

