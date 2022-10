28 ottobre 2022

Aggiornamenti e focus, Speciale Paracetamolo

Indicazioni dalle Linee guida sul trattamento dei primi sintomi da COVID-19

La pandemia da COVID-19 e i numerosi studi che sono stati pubblicati in seguito a ricerche condotte sulle persone che hanno contratto l'infezione, hanno evidenziato la necessità di avere a disposizione linee guida affidabili, accessibili e continuamente aggiornate per fornire raccomandazioni chiare a tutti, medici e cittadini, sulla gestione del COVID-19 nella pratica quotidiana. (1)

Quali farmaci è possibile assumere per i primi sintomi da COVID-19?

Inoltre, in presenza di COVID-19 e febbre, si raccomanda di assumere liquidi regolarmente, per non andare incontro a disidratazione. (2)

Quali sono le indicazioni per la febbre e il dolore da COVID-19 nel bambino?

Nei bambini l'infezione da SARS-CoV-2 si manifesta, nella maggior parte dei casi, senza sintomi o con sintomi molto lievi, ed è quindi sufficiente ricorrere all'uso di una terapia di supporto. (4)

Tra i farmaci indicati come terapia di supporto per la febbre, ovvero paracetamolo e FANS, è preferibile usare il paracetamolo, in quanto questo è l'unico che può essere usato anche nei bambini sotto i 3 mesi di età e nei soggetti che presentano disidratazione, vomito e diarrea. (4,5)

Le Linee Guida nazionali ed internazionali individuano il dosaggio di 10-15 mg/kg come ottimale nella gestione della febbre e del dolore nel bambino. Paracetamolo 15 mg/kg, rispetto a 10 mg/kg, agisce più rapidamente e consente di abbassare maggiormente e più a lungo la febbre. (5)

Un recente sondaggio, condotto tra i pediatri italiani, sulla gestione del bambino con febbre in presenza di altre patologie incluso il COVID-19, ha confermato l'uso di paracetamolo come antipiretico di prima scelta, grazie alla sua nota efficacia antipiretica e alla sua elevata tollerabilità alle dosi raccomandate (15mg/kg ogni 6 ore). (6)

Bibliografia

