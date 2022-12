07 dicembre 2022

Melatonina: non solo per il sonno

I meccanismi che influenzano la produzione di melatonina

La melatonina viene prodotta in risposta all'oscurità percepita dalla retina e la sua sintesi è ridotta dall'esposizione alla luce. Il picco si ha infatti nelle ore centrali notturne. Particolarmente dannosa è quindi la sovraesposizione alla luce blu artificiale di notte, che disabilita il segnale di produzione dell'ormone, indirizzato alla ghiandola pineale, per indurre il sonno e predisporre l'organismo al riposo.

Non viene prodotta nei primi mesi di vita (il neonato assume melatonina dal latte materni); la secrezione è massima in età puberale per poi lentamente decrescere intorno ai 20 anni ed essere minima in età avanzata.

Assumere melatonina: fonti alimentari e integratori

Impatto dei farmaci sul metabolismo della melatonina

Francesca De Vecchi

Fonte: Farmacista33

