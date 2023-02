14 febbraio 2023

Endometriosi, un disturbo diffuso e spesso sottovalutato

Le donne possono soffrire di endometriosi dal menarca alla menopausa, con un picco tra i 25 e i 35 anni. I sintomi dell'endometriosi sono a volte insopportabili e consistono in dolore pelvico, a volte anche cronico, dolori mestruali, dolore nei rapporti sessuali, alterazioni dell'alvo, endo-belly (pancia gonfia), stanchezza fisica cronica, emicrania, difficoltà alla procreazione.





Per quanto riguarda le cause di questa malattia una delle ipotesi è che le contrazioni uterine che avvengono durante la mestruazione, spingono di frammenti di endometrio dall'utero nelle tube e da queste in addome, con impianto sul peritoneo e sulla superficie degli organi pelvici, raramente su fegato, diaframma, pleura e polmone. Vi è anche una componente di familiarità, infatti, una ragazza che ha la madre o la sorella con endometriosi, ha un rischio sette volte maggiore di svilupparla.

Quattro stadi di endometriosi

La diagnosi di endometriosi può non essere semplice

Terapie per l’endometriosi: chirurgica e farmacologica

Alimentazione, controllo dell’infiammazione e della malattia

Chiara Romeo

