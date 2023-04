Autismo: in Italia 1.200 centri in prevalenza al Nord

19 aprile 2023

In Italia i centri clinici e socio-sanitari per l'autismo e gli altri disturbi del neurosviluppo, censiti dalle Regioni nella piattaforma dell'Osservatorio nazionale autismo (OssNA), sono oltre 1.200, di cui 649 (54%) al Nord, 259 (21%) al Centro e 294 (25%) al Sud e Isole. In particolare, 629 centri offrono prestazioni per l'età evolutiva e 517 per l'età adulta per un totale di 782.929 utenti, di cui 78.242 con diagnosi di autismo. Sono i dati dell'Istituto superiore di Sanità (Iss).La piattaforma dell'Osservatorio - ricorda l'Istituto in una nota - è anche il punto di accesso per il database di dati clinici per le 154 unità di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, le 28 unità di Terapia intensiva neonatale e gli oltre 500 pediatri afferenti al network Nida che, nell'ambito dei servizi pubblici, sono stati finanziati dal ministero della Salute attraverso l'Iss, per l'implementazione del protocollo per il monitoraggio della popolazione generale e ad alto rischio di sviluppare disturbi dello spettro autistico. Ad oggi, il network Nida monitora lo sviluppo evolutivo di 998 fratellini di bambini con diagnosi di spettro autistico, 877 neonati prematuri e 302 piccoli per età gestazionale."A partire da aprile - annuncia, coordinatrice OssNA - sarà attiva la consultazione pubblica sulle raccomandazioni cliniche per le componenti prioritarie del progetto di vita delle Linea guida per la diagnosi e il trattamento degli adulti autistici. L'inclusione di questa tematica nelle Linee Guida è del tutto innovativa e ne testimonia la rilevanza per migliorare le condizioni e la qualità della vita delle persone, anche adulte, nello spettro autistico". "Nell'ultimo anno - conclude Scattoni - l'Iss ha siglato accordi con le Regioni e le Province autonome nell'ambito del Fondo Autismo per oltre 20 milioni di euro".

