Obesità: i nuovi criteri per determinare il peso ideale

10 luglio 2023

Cambiano, negli Stati Uniti, i criteri per misurare il peso sano. L'o Bmi, che da decenni viene considerato il fattore determinante per stabilire se una persona è entro i limiti del peso normale o obesa non verrà più usato dai medici americani come unico criterio. La 'American Medical Association', nel corso del suo incontro annuale, ha stabilito che il Bmi sarà solo parte di un gruppo di misurazioni in grado di identificare, a livello individuale, se un determinato sovrappeso indichi o meno un rischio per la salute.Secondo i medici Usa, l'utilizzo del Body Mass Index o Bmi, infatti, ha di fatto "creato discriminazioni razziali", non tenendo conto delle diverse tipologie corporee e di peso tra differenti etnie.D'ora in avanti, l'associazione, ha invitato i medici americani a calcolare le seguenti misurazione per stabilire se una persona è obesa o normo-peso : il deposito di grasso sull'addome, l'indice di adiposità corporea, la circonferenza della vita, fattori metabolici e genetici, la composizione corporea e la massa grassa relativa.