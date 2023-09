Oncologia, un robot contro il tumore ai polmoni

19 settembre 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

Alcuni ricercatori hanno dichiarato di aver sviluppato un minuscolo robot sperimentale "ultra morbido" e con tentacoli magnetici in grado di viaggiare in profondità nei polmoni per rilevare e trattare i primi segnali di tumore . Questa nuova scoperta potrebbe aprire la strada a trattamenti meno invasivi per moltissimi pazienti

Un dispositivo più adatto all’anatomia umana

Secondo il nuovo report pubblicato suil robot in silicone - solo due millimetri di diametro - è riuscito a penetrare nelle vie aeree dei polmoni il 37% più in profondità e con meno danni ai tessuti, rispetto alle apparecchiature di broncoscopia standard. Il dispositivo ha tentacoli che gli consentono di "navigare" verso più bersagli contemporaneamente per ottenere biopsie o fornire trattamenti. Nello specifico, il robot è stato posizionato sulla punta di un morbido catetere magnetico che si adatta all'anatomia dell'individuo.Il responsabile dello studio,, dell'Università di Leeds, ha dichiarato che «questo nuovo approccio ha il vantaggio di essere specifico per l'anatomia umana, più morbido e completamente controllabile tramite il magnetismo. Queste tre caratteristiche principali hanno il potenziale per rivoluzionare le metodologie di ispezione all'interno del corpo umano».

Secondo un altro rapporto pubblicato su Advanced Intelligent Systems, il team di Valdastri ha anche eseguito un intervento chirurgico cerebrale endoscopico sperimentale in una replica di un teschio, utilizzando contemporaneamente due dei loro minuscoli robot tentacolari, facendo passare i cateteri magnetici attraverso il naso. I ricercatori hanno sottolineato che essere in grado di utilizzare due dispositivi contemporaneamente in uno spazio così ristretto come il cranio «offre prospettive per migliorare le procedure endoscopiche attualmente servite da strumenti grandi e rigidi, con evidenti benefici per il paziente e il chirurgo».





Cristoforo Zervos





fonte: Farmacista33