Catalani (Sisca): comportamento animale, consigli per adozioni e pet therapy

01 gennaio 2024

Diagnosticare e risolvere problemi di comportamento, programmare gli Interventi Assistiti con Animali e fornire indicazioni alle famiglie per compiere la scelta più idonea al momento dell'adozione. Affrontiamo questi temi insieme alla Dottoressa Maria Chiara Catalani, Medico Veterinario esperto in Comportamento animale e Presidente Senior di Sisca (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale).

L'intervento di un Medico Veterinario esperto in Comportamento animale si rende necessario quando all'interno di una famiglia ci sono animali, di solito cani o gatti, che manifestano problemi di comportamento. Può accadere per esempio che un cane mostri ansia o attacchi di panico quando resta da solo oppure che abbia comportamenti aggressivi o iperattivi. In questi casi, l'obiettivo primario dell'esperto è curare i problemi dell'animale attraverso indicazioni gestionali o anche percorsi terapeutici che vengono suggeriti al gruppo famigliare umano.

Un ulteriore settore in cui è richiesta la presenza di questa figura professionale è quella degli Interventi Assistiti con Animali. Ne abbiamo accennato per esempio quando ci siamo occupati di Veteris, un progetto unico nel suo genere che va a utilizzare la relazione con l'animale a scopo terapeutico per le persone anziane.

"Veteris è nata dalla consapevolezza dei medici geriatri dell'importanza che può avere la relazione con l'animale per una persona anziana, che ha perso i suoi ritmi quotidiani, che soffre un po' la solitudine e anche le limitazioni fisiche, oltre che sociali, della sua età" ha sottolineato durante l'intervista la Dottoressa Catalani. "Dal lato dei medici veterinari c'è formazione e consapevolezza di quanto valore possa assumere il rapporto con l'animale, da differenziare tra rapporto cosiddetto famigliare e i progetti di interventi assistiti".

Infine, poiché il suo compito è creare una corretta relazione tra l'uomo e l'animale, può essere molto utile consultare il veterinario esperto in Comportamento quando si desidera adottare un animale da compagnia: in queste particolari situazioni, può fornire indicazioni per la scelta di specie, razza, sesso ed età del soggetto che meglio s'integra nel sistema famigliare dell'adottante.