Prevenzione cardiovascolare: “Dai valore al tuo cuore”

Dal 7 ottobre prende il via la campagna di sensibilizzazione promossa da CORMAN e OMRON Healthcare dedicata alla salute del cuore: in tutte le maggiori città italiane farà tappa un van itinerante dove chiunque lo desideri potrà, grazie al supporto di farmacisti qualificati, misurare gratuitamente la pressione arteriosa, fare una rilevazione della fibrillazione atriale e sottoporsi a un elettrocardiogramma

La prevenzione cardiovascolare fa tappa in città: a ottobre, mese dedicato alla salute del cuore, avrà luogo "DAI VALORE AL TUO CUORE", la campagna di sensibilizzazione promossa da CORMAN e OMRON Healthcare (www.daivalorealtuocuore.it), aziende leader nel settore farmacia ed impegnate nell'ambito della prevenzione cardiovascolare. Una sinergia preziosa e un'occasione unica per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di un monitoraggio regolare e accurato della salute del cuore.

Il van itinerante "DAI VALORE AL TUO CUORE" partirà il 7 ottobre 2024 a Lacchiarella, alle porte di Milano, dalla sede dell'azienda Corman, per continuare il suo tour nelle tappe di Milano città (8/10/24), Trento (10/10/24), Verona (12/10/24), Bologna (13/10/24), Firenze (15/10/24), Roma (18/10/24) e Napoli (20/10/24), concludendo infine il suo viaggio il 22 ottobre a Bari, come riporta il sito di campagna www.daivalorealtuocuore.it con tutte le date aggiornate del tour.

Senza necessità di prenotare, è sufficiente cercare la tappa più vicina e presentarsi nel luogo e nella fascia oraria indicata: il team di professionisti riceveranno sul van tutti coloro che desidereranno sottoporsi a un controllo della salute del proprio cuore attraverso tre esami gratuiti che valutano il rischio cardiovascolare: misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma (ECG) e rilevazione della fibrillazione atriale, una pericolosa aritmia cardiaca che spesso non si manifesta con particolari sintomi ma può aumentare di 5 volte il rischio di ictus (fonte: World Heart Federation). Le prestazioni verranno effettuate in maniera immediata, nel pieno rispetto della privacy, col supporto esperto di farmacisti qualificati e di strumentazione all'avanguardia.

Un controllo semplice e veloce, che è molto più importante di quanto si possa pensare: ad oggi, infatti, secondo l'European Society of Cardiology le malattie cardiovascolari costituiscono ancora la prima causa di morte in Europa. Il rischio di svilupparle aumenta con l'età e spesso può essere difficile individuarle a causa della mancanza di sintomi evidenti.

Il primo passo per combatterle è la prevenzione.

Soprattutto dopo i 40 anni è utile sottoporsi a monitoraggi costanti della salute del cuore, attraverso elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa e rilevazione della fibrillazione atriale, che possono essere effettuati nella propria farmacia di fiducia o anche a casa con strumenti appropriati come misuratori della pressione e dispositivi ECG per uso domestico, clinicamente validati. Oggi sono sempre più le farmacie che offrono controlli del rischio cardiovascolare, per garantire a tutti l'accesso ad un servizio professionale e di qualità su tutto il territorio nazionale.

È quindi un vero messaggio salvavita quello che veicola il truck tour "DAI VALORE AL TUO CUORE", che ha come obiettivo finale quello di sensibilizzare sull'importanza di un monitoraggio regolare e accurato della salute del cuore e di un corretto stile di vita per contrastare il rischio cardiovascolare. La campagna, realizzata con il contributo incondizionato di CORMAN e OMRON Healthcare, vede il patrocinio della Società Italiana di Cardiologia (SIC) e di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Celebrale), ed è stata ideata in collaborazione con INSANA, agenzia di comunicazione di Edra S.p.A specializzata nello sviluppo di progetti di comunicazione integrata in ambito healthcare.





