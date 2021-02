25 febbraio 2021

Covid: ecco i cinque criteri per la cura dei malati

Sintesi dei principali elementi di appropriatezza per la definizione del setting assistenziale

Un documento redatto dal gruppo di esperti, istituito dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e coordinato dall'infettivologo Matteo Bassetti, definisce i criteri di appropriatezza per gestire i malati dal domicilio all'ospedale.Cinque i livelli di gravità della malattia: asintomatica, lieve, moderata, grave e critica. Febbre a 38 e 92% di saturazione di ossigeno, sono i valori soglia da usare per classificare la malattia da Covid-19 lieve o grave. I pazienti con malattia lieve e moderata, indicano gli esperti, vanno preferibilmente seguiti a domicilio o in strutture extra-ospedaliere dedicate, come alberghi assistiti, Rsa, Lungodegenze, e ospedali di comunità. I malati dovrebbero disporre di strumenti di misura della saturazione dell'ossigeno marchiati CE, anche di tipo non ospedaliero. Quindi oltre ai saturimetri sono ammessi anche i braccialetti o pulsossimetri digitali. Nel caso di gestione in ospedale, per un corretto inquadramento del paziente con Covid-19 e possibili co-infezioni da virus o batteri, ci sono alcuni esami da fare sia in pronto soccorso che nei reparti degenza. A tutti i pazienti vanno fatti gli esami del sangue standard, emogasanalisi, radiografia del torace, o ecografia o tac torace (sulla base dei parametri clinici e biochimici).Se si sospettano co-infezioni, va fatto l'esame per Streptococcus pneumoniae e tampone per altri virus respiratori. Per la dimissione a casa, si richiede un solo tampone negativo fatto dopo 10 giorni l'inizio dei sintomi ed essere asintomatici da almeno tre giorni. Se si è ancora sintomatici, si può essere dimessi se non si ha febbre e saturazione superiore al 92% da almeno 48 ore, non essere in ossigenoterapia ed essere autosufficienti nelle attività quotidiane. Di seguito una sintesi dei principali elementi di appropriatezza per la definizione del setting assistenziale.Febbre, tosse, fatica, anoressia, dispnea, mialgie.Mal di gola, congestione nasale, cefalea, diarrea, nausea e vomito. Riportati anche anosmia e ageusia antecedenti l'esordio di altri sintomi.Sintomi possibili: imaging negativo Assenza di ipossiemia: SatO2> 94%, PaO2 > 60mmHg e non desaturazione al test del cammino.Domicilio con eventuale attivazione dei servizi territoriali.Insufficienza respiratoria acuta.Imaging: polmonite interstiziale Assenza di ipossiemia: SatO2> 92%, PaO2 > 60mmHg e non desaturazione al test del cammino Frequenza respiratoria normale.Domicilio con attivazione dei servizi territoriali Ospedale se indicato per la presenza di fattori di rischio o comorbilità.Insufficienza respiratoria acuta lieve.Imaging: polmonite interstiziale. Insufficienza respiratoria anche latente. Presenza di ipossiemia moderata (Pa02<60 mmHg in aria ambiente o Sp0292% in aria ambiente) aumento del gradiente alveolo-arterioso di ossigeno (almeno il doppio rispetto al valore atteso), P/F < 300, infiltrati polmonari > 50% (effettuare la prima determinazione emogasanalisi in aria ambiente); Dispnea a riposo o dispnea per sforzi lievi (es. difficoltà nell'eloquio); Riduzione della Sp02 al di sotto del 90% in aria ambiente durante il test del cammino; Punteggio del MEWS≥ 5.Ospedale - Reparto ordinario.Insufficienza respiratoria acuta moderata.Diagnosi di malattia grave più almeno uno dei successivi: 1) necessità di FiO2>60% (e.g. maschera reservoir). 2) almeno uno dei seguenti fattori nonostante ossigeno convenzionale con FiO2≤60%: •FR > 28atti/minuto •Segni di esaurimento muscolare (e.g. -FR<= 12 o utilizzo dei muscoli accessori); •SpO2≤92%; •PaCO2> 45 mmHg e pH < 7.35; 3) assenza di insufficienza d'organo aggiuntiva 4) pneumotorace o pneumomediastino in terapia con il solo ossigeno convenzionale (fino a maschera venturi ≤60%).•Consulenza Rianimatoria entro 48-72 se non segni di miglioramento.Ospedale - Terapia sub intensiva respiratoria.Insufficienza respiratoria acuta grave, Compromissione multipla d'organo, Sepsi.1) Pazienti con il persistere dei criteri per l'accesso in sub-intensiva respiratoria nonostante un trial di quattro ore mediante supporto respiratorio non invasivo (CPAP, NIV, HFNC con o senza pronazione a paziente sveglio in base alla scelta clinica); 2) shock; 3) presenza di insufficienza d'organo aggiuntiva; 4) pneumotorace o pneumomediastino associato alla necessità di supporto ventilatorio anche solo non invasivo (CPAP; NIV o HFNC).Ospedale - Terapia intensiva.