09 novembre 2020

Guna

Guna lancia la Multi Systems Aesthetic Medicine: un nuovo approccio integrato alla medicina estetica per contrastare l'aging e conservare la giovinezza

Prendersi cura di se stessi, adottare stili di vita sani, mantenere una buona forma di benessere fisico e mentale e quindi piacersi sono aspetti che gli individui considerano tra i più importanti al fine di raggiungere una maggior sicurezza di sé e capacità di autoaffermazione e di reagire ai ritmi frenetici, allo stress, agli impegni e alle aspettative della vita quotidiana.

Sono centinaia di milioni oggi le persone nel mondo che si prendono cura della propria forma fisica e del proprio aspetto: per raggiungere il loro obiettivo, oltre all'esercizio fisico quotidiano e a un regime alimentare corretto, si affidano sempre più spesso ai trattamenti di medicina estetica (l'Italia è quinto Paese al mondo per "consumo" di trattamenti estetici). E le richieste tendono sempre più verso un modello di bellezza naturale, fresco e armonico, nel pieno rispetto di forme e volumi, realizzato attraverso una medicina estetica all'avanguardia, sicura e affidabile.

E' in questo contesto che s'inserisce la Multi Systems Aesthetic Medicine (M.S.A.M.), l'innovativo approccio terapeutico sviluppato e lanciato da GUNA, azienda farmaceutica leader in Italia nella medicina di origine biologico-naturale, che mira a rafforzare il well-aginge a riattivare e mantenere giovinezza e salute in modo efficace, mirato e personalizzato.

Mentre nel tradizionale approccio alla medicina estetica, l'inestetismo, come ad esempio le rughe, viene interpretato come un problema a sé stante e circoscritto e trattato con l'impiego di topici o riempitivi, la Multi-Systems Aesthetic Medicine si concentra primariamente sulle cause eziologiche dell'inestetismo stesso, interpretandolo come manifestazione di uno squilibrio più ampio, profondo e generale dei sistemi che regolano le funzioni principali dell'organismo. Agendo infatti sulla vitalità cellulare e ripristinando gli equilibri fisiologici che la sostengono, la M.S.A.M. inverte il fenomeno dell'aging e dei fenomeni ad esso correlati permettendo allo stesso tempo di raggiungere uno stato di benessere globale.

Stanno di giorno in giorno crescendo in tutta Italia i professionisti che adottano la Multi-Systems Aesthetic Medicine; l'elenco completo è consultabile sul sito GUNA nella sezione Medicina Estetica.

Quadro introduttivo

Se la vita fosse un film, la pelle sarebbe la pellicola che la racconta. Fotogramma per fotogramma, ruga per ruga. Uno specchio capace di mostrare disagi, ansie e dolori interiori. Oppure gioia e stati di benessere, come traspare dall'aspetto di una donna in gravidanza. Emozioni e stati d'animo che nascono dall'interno e si esprimono attraverso quel sottilissimo involucro che fa da barriera e punto di contatto tra mondo interiore ed esteriore. Una cartina tornasole del benessere fisico e mentale capace di riflettere subito i possibili segni di un disequilibrio profondo.

Da sempre il concetto di bello è associato all'immagine di un aspetto giovanile, una pelle liscia e luminosa, muscoli tonici e peso ideale, e se si vuole andare oltre l'idea di bellezza legata solo a "ciò che appare", è sempre l'aspetto esteriore a raccontare gli "urti della vita", ed è la pelle più di ogni altro organo ad essere il vero specchio dell'anima.

Tralasciando considerazioni di tipo sociologico sul "bisogno di essere belli", sono i numeri che parlano da soli: secondo l'American Society of Plastic Surgeons (www.plasticsurgery.org/), blefaroplastica e lifting del viso rappresentano da soli un terzo del totale degli interventi di chirurgia plastica richiesti dagli americani. Anche sul versante non chirurgico della Medicina Estetica i numeri sono impressionanti: impianti di collagene, fillers a base di acido jaluronico, impianti in goretex, tossina botulinica, dermoabrasione meccanica e resurfacing cutaneo con laser CO 2 rappresentano ancora oggi la roccaforte terapeutica più importante e frequentata dallo specialista. E non sempre i risultati sono all'altezza delle aspettative delle pazienti.

È partendo anche da queste considerazioni che si può capire come oggi, in maniera trasversale, indipendentemente dal grado di cultura o dal ceto sociale, sia diventato così importante "esorcizzare" l'invecchiamento.

Le peculiarità della Multi Systems Aesthetic Medicine lanciata da GUNA

Ricca dell'esperienza maturata in 30 anni di ricerca e pregna dei nuovi trend della medicina, l'azienda GUNA presenta oggi al mondo un nuovo concetto di medicina estetica: la Multi Systems Aesthetic Medicine, un programma multi-livello capace, in modo sinergico, di riattivare e mantenere giovinezza, salute e qualità della pelle. Agendo sulla vitalità cellulare e ripristinando gli equilibri fisiologici che la sostengono, la M.S.A.M. rallenta e inverte il fenomeno dell'aging e dei fenomeni ad esso correlati (ad es. le rughe), permettendo, allo stesso tempo, di raggiungere uno stato di benessere globale.

La Multi Systems Aesthetic Medicine cavalca i trend più attuali per poter soddisfare le esigenze dei pazienti: le donne cercano un risultato estetico naturale che non alteri i tratti somatici del volto ma che doni piuttosto un aspetto fresco e sano; l'aspettativa del "tutto e subito" sta lasciando spazio ad una medicina estetica "più evoluta e consapevole", attenta al benessere globale della persona. Le parole chiave sono prevenzione (dell'invecchiamento) e recupero (della giovinezza) a tutte le età, dalla "pelle millennial" alla "pelle matura": donne e uomini sono in cerca di cure estetiche che rispettino la loro salute, sono aperti all'innovazione e disponibili a seguire beauty routine all'avanguardia, efficaci e scientificamente fondate.

Dal punto di vista terapeutico la strategia della Multi-Systems Aesthetic Medicine prevede due distinti momenti terapeutici (step 1 e step 2) che possono essere applicati in successione o in parallelo sulla base della strategia di trattamento personalizzato su ciascun paziente:

Step 1 - BIO-DETOX: prevede una terapia orale sistemica volta al drenaggio delle tossine dalla matrice extracellulare (vero campo di battaglia dei processi di invecchiamento). Ad essa si affianca una terapia anti-aging sistemica e, quando necessario, anche il drenaggio di tutti i sistemi di detossificazione corporea, il Total Body Detoxification Program.

Step 2 - BIO-STIMOLAZIONE: consiste in una terapia locale infiltrativa, volta alla biostimolazione dei processi di turnover cellulare grazie a farmaci iniettabili naturali low dose e a medical device iniettabili a base di collagene, veri scaffold di matrice extra-cellulare in grado di "rimpiazzare" un vacuum strutturale. Amplifica esponenzialmente la sua efficacia grazie alla detossificazione del derma avvenuta durante lo step di BIO-DETOX.

Entrambi gli step prevedono l'impiego di soluzioni che agiscono a più livelli grazie a farmaci multicomponent di origine naturale, molecole biotech a basso dosaggio capaci di modulare finemente i meccanismi fisiologici che regolano l'invecchiamento, garantendo allo stesso tempo elevata tollerabilità, e bio-scaffold di matrice extra-cellulare a base di collagene.