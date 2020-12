28 dicembre 2020

Phyto Garda

Peso sotto controllo: un obiettivo di salute

In Forma Pancia Piatta & Gonfiore

In Forma Sovrappeso & Obesità

In Forma Interstitium

Tags:

Ilrappresentano uno deglia livello mondiale. Nei paesi industrializzati, anche in quelli a basso-medio reddito, la popolazione coinvolta è in continua e preoccupante crescita. Le molte ricerche disponibili sottolineano l'importanza che questa condizione ha avuto sullo stato generale di salute della popolazione:, oltre a ridurre significativamente la qualità della vita dei soggetti,come, l'e il. L'OMS ha recentemente coniato il neologismo "diabesità", proprio per sottolineare la stretta associazione tra diabete mellito di tipo II e obesità.Secondo la, scienza di recente introduzioneche unisce le scoperte genetiche alle ultime osservazioni in scienza dell'alimentazione, oltre alla componente genetica, sonoa rappresentare un fattore determinante nell'aumento ponderale. Lavede un'evoluzione della dieta mediterranea "classica" e sottolinea il ruolo fondamentale dell'attività fisica nel controllo del peso. Sotto i riflettori anche la classica differenziazione tra. Pane, pasta e riso (carboidrati complessi), collocati una volta alla base, devono essere consumati con moderazione a differenza dei cereali integrali. A livello nutrizionale la spiegazione risiede nella alla loro diversa propensione a rilasciare glucosio nel sangue. Il. Si tratta di un valore misurabile attraverso l'INDICE GLICEMICO, che indica la quantità di glucosio nel sangue: tenere questo parametro sotto controllo risulta importante non solo per soggetti in sovrappeso, ma anche per atleti, sportivi e naturalmente per i diabetici. Un'altra raccomandazione preziosa è quella diDalla ricercanasce il: 20 compresse senza glutine e senza lattosio: integratore alimentare a base di fermenti lattici tindalizzati ed estratti vegetali. La Garcinia contribuisce al metabolismo dei lipidi, all'equilibrio del peso corporeo e, insieme alla Griffonia, viene indicata nel controllo del senso di fame. La Griffonia, inoltre, è utile per favorire il rilassamento, il benessere mentale e il normale tono dell'umore. Il Finocchio aiuta la regolare motilità intestinale, favorisce l'eliminazione dei gas e la funzione digestiva.: 45 compresse senza glutine: In Forma Sovrappeso & Obesità riduce la digestione e l'assorbimento dei carboidrati complessi (presenti ad es. in pane e pasta) diminuendo l'apporto calorico dei pasti e contribuendo alla riduzione del peso corporeo in soggetti sovrappeso o obesi. L'assorbimento ridotto dei carboidrati, inoltre, abbassa i livelli glicemici nel plasma, con conseguente diminuzione della secre­zione di insulina, contribuendo così a ridurre i picchi glicemici diminuendo il senso di fame.: soluzione 500 ml (33 giorni): in­tegratore alimentare a base di estratti vegetali. Il tè di Giava e la Pilosella sono utili per il drenaggio dei liquidi corporei. L'Equi­seto, oltre a stimolare il drenaggio dei liquidi corporei, è indicato anche per il trofismo del tessuto connettivo. Completano la formulazione Tarassaco e Ortica che sostengono le fisiologiche funzionalità depurative dell'organismo.