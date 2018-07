26 luglio 2018

Olio extra-vergine di oliva, una campagna per valorizzarlo

Promuovere il consumo di olio extra vergine di oliva, valorizzando il prodotto olivicolo di qualità e sottolineando il suo valore culturale e il legame con il territorio. E' questo lo scopo della campagna "Olio extra vergine. La sua ricchezza. La nostra fortuna".

Gli obiettivi dalla campagna sono:

• aumentare la consapevolezza dei consumatori sul prodotto acquistato, sull'origine e la tracciabilità;

• far conoscere le normative europee sull'obbligo di indicazione in etichetta della provenienza delle materie prime e delle zone di estrazione;

• sensibilizzare alla lettura dell'etichetta per conoscere le caratteristiche nutrizionali, la varietà, la qualità, la provenienza delle materie prime e le zone di estrazione;

• valorizzare i prodotti di qualità certificata e sottolineare il valore culturale e il legame territoriale e storico del prodotto;

• sostenere l'immagine del prodotto olio extra vergine di oliva come prodotto tradizionale ma allo stesso tempo di tendenza.

Oltre all'attività di comunicazione pubblicitaria istituzionale, la campagna prevede la realizzazione di degustazioni di prodotti oleicoli di qualità dedicate ai consumatori, azioni di sensibilizzazione rivolte alla ristorazione nazionale, finalizzata alla promozione della creazione di circuiti di esercizi che diano particolare rilievo all'importanza del consumo dell'olio extra vergine di qualità; e concorsi diretti ai consumatori e agli operatori della ristorazione che intendono premiare la migliore ricetta sull'olio e la migliore carta degli extra vergini.

Testimonial lo chef Antonino Cannavacciuolo, che mette in evidenza come l' olio sia prezioso perché alimenta ogni giorno la nostra salute.