12 febbraio 2019

News

Fisioterapia, dieci consigli per trarne il meglio

A cosa serve la fisioterapia

Traumi sportivi, malattie dell'apparato muscolo scheletrico fino alla gestione del periodo successivo a un intervento chirurgico. Tanti sono gli ambiti di applicazione della fisioterapia, disciplina sempre piu diffusa anche per l'aumento della sedentarietà e l'invecchiamento della popolazione.

Attraverso le sedute di fisioterapia è possibile alleviare i dolori associati a numerose condizioni. L'intrvento del fisioterapista può essere manuale, con massaggi e manipolazioni, o avvalersi di strumenti e tecniche avanzate, come la laserterapia. Tra i disturbi che possono essere curati con la fisioterapia vi sono per esempio:

infiammazioni dei tendini

lesioni muscolari

neuropatie

capsuliti

distorsioni

calcificazioni

dolore da sovraccarico

patologie della colonna vertebrale

artrosi

artrite reumatoide

fibromialgia

stiramenti e strappi

distorsioni e contusioni

lombalgia

sindrome del tunnel carpale

piede piatto

scoliosi.

Non sempre è facile orientarsi tra le proposte e i professionisti. Per ottenere i massimi benefici dai trattamenti e non rischiare di incorrere in persone poco preparate, l'associazione italiana di fisioterapia AIFI ha messo a punto un "decalogo" di consigli.

Dieci regole dagli esperti