13 febbraio 2019

Neurodiversità e Creatività: giornata di studio sulla Sindrome di Asperger

Gli interventi previsti

Prevista per(Via Tortona 27, Milano), la giornata di studiocostituirà un'occasione per approfondire il rapporto tra patologia e arte.

L'incontro, organizzato dall'associazione Spazio Asperger, Edizioni Edra e Superstudio, si aprirà con l'introduzione di Gisella Borioli, Ceo di Superstudio Group, e ospiterà la testimonianza di alcuni artisti affetti dalla Asperger, che racconteranno la loro vita, la quotidianità e il lavoro visti sotto la propria diversa prospettiva, alternando i propri interventi a quelli di importanti nomi nel panorama medico e scientifico:

-Dr. Davide Moscone, psicologo e psicoterapeuta. Presidente dell'Associazione Spazio Asperger ONLUS e Direttore Clinico del Centro CuoreMenteLab di Roma;

-Dr. David Vagni, ricercatore del CNR-ISASI di Messina, dottore in Fisica e in Psicologia, dottorando in Scienze dell'Apprendimento. Vicepresidente e fondatore dell'Associazione Spazio Asperger ONLUS, direttore scientifico del Centro CuoreMenteLab di Roma;

-Dr.ssa Fernanda Lima, dottoressa in Psicologia, Master in Neuroscienze, specialista in Autismo, neuropsicologia e Terapia cognitivo comportamentale. Direttrice di Formazione Specialisterne Italia;

-Claudio Zarlocchi, Attore - Associazione Spazio Asperger ONLUS;

-Stefano Verrigni, Presidente dell'Associazione Semplicemente Aspie;

-Simonetta Sizzi, Consigliere di Spazio Nautilus ONLUS;

-Marianna Esposito, Attrice - Responsabile della compagnia TeatRing;

-Alberto Balestrazzi, CEO Auticon Italia.

La partecipazione è gratuita ma prevede la prenotazione obbligatoria.

Presentazione del libro Guida Completa alla Sindrome di Asperger

L'incontro ospiterà anche la presentazione del libro Guida completa alla Sindrome di Asperger di Tony Attwood, tradotta ed edita da Edizioni Edra. Aggiornato con le ultime evidenze scientifiche, il testo fornisce tutte le informazioni per comprendere la malattia e affrontarla, facilitando il supporto da parte di genitori o professionisti.

Il libro vuole anche essere un riferimento per chi soffre di questa sindrome, mostrando come la diversità non sia un fattore che pregiudichi la convivenza con gli altri. «La persona con sindrome di Asperger non deve demoralizzarsi e non deve sentirsi rifiutato», si legge nelle pagine introduttive. «Spero in un atteggiamento più positivo e incoraggiante nei confronti delle persone Asperger e in un miglioramento della loro autostima».