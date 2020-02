Coronavirus: quando servono le mascherine?

25 febbraio 2020

Le mascherine possono proteggere dall'infezione da Coronavirus? Un video dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'uso della sola mascherina non è protettivo nei confronti del coronavirus: deve essere infatti associato con una scrupolosa igiene delle mani e con altre misure preventive

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di utilizzare le mascherine solo in casi specifici, ossia quando siano presenti tosse, febbre e difficoltà di respiro.

In assenza di questi sintomi l'uso di mascherine non è necessario, perché non ci sono prove di efficacia.

Tuttavia, una persona sana che si prenda cura di una persona malata dovrebbe indossare la mascherina ogni volta che si trova nella stessa stanza con questa persona.

Ricordare di utilizzare la mascherina nel modo corretto, gettarla immediatamente dopo l'uso e lavarsi le mani con acqua e sapone con gel alcolici.

fonte:OMS