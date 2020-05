29 maggio 2020

News

Fase 2, scacciare lo stress: un toccasana per la tiroide

Di problemi tiroidei soffrono 6 milioni di italiani: "Impariamo a gestirli anche a tavola", dice la dottoressa Missori che consiglia tante ricette per mangiare sano e scacciare stress e chili di troppo senza rinunciare al gusto.

Se la tiroide funziona male

Stress da quarantena, cibi calorici e scarsa attività fisica degli ultimi mesi, oggi possono far sentire le prime conseguenze: le più frequenti sono aumento di peso e squilibrio ormonale. "Lo stress influisce non solo sul nostro fisico ma anche sulla nostra tiroide - spiega la dottoressa Serena Missori, Endocrinologa -. Quando siamo stressati, il cortisolo nel sangue, cioè l'ormone coinvolto nello stress e nel malfunzionamento tiroideo, comunica con la nostra "centrale di comando", formata da ipotalamo e ipofisi, dicendole di risparmiare energia il più possibile e di consumare meno perché siamo in una condizione di privazione o di necessità; la "centrale di comando" innesca così un blocco della produzione degli ormoni tiroidei che governano il nostro metabolismo".

Campanelli d’allarme

Ascoltare i segnali che il fisico ci manda è fondamentale per capire se si tratta di campanelli di allarme collegati a un malfunzionamento della tiroide: "In caso di stress cronico e disfunzione tiroidea, la maggior parte delle persone lamenta disturbi digestivi, difficoltà a concepire, alterazioni del ciclo mestruale, sistema immunitario in tilt con riacutizzazioni di herpes simplex labiale e/o vaginale, candida e altro. Quando si vive una condizione distress cronico, sembra praticamente impossibile anche riuscire a dimagrire - aggiunge la dottoressa, che ha ideato, insieme ad Alessandro Gelli, il Metodo Missori-Gelli® biotipizzato, per poter aiutare il maggior numero di persone a stare bene -. Bisogna imparare a gestire lo stress e a rilassarci, anche attraverso tecniche specifiche, da praticare anche solo per un minuto al giorno. Inoltre, imparare a mangiar sano, senza privarsi del gusto, è la condizione necessaria per trasformare azioni quotidiane in benessere. È il concetto su cui si basa il Metodo Missori-Gelli® biotipizzato che, utilizzato in cucina, insegna a mangiare correttamente attraverso ricette appetitose presentate in modo semplice ed efficace per mantenere il piacere di mangiare senza sensi di colpa e senza sfidare l'equilibrio del nostro corpo".

Nel nostro Paese sono circa 6 milioni le persone affette da patologie legate alla tiroide che si presentano con noduli o con forme di ipotiroidismo e ipertiroidismo; 23 milioni della popolazione, invece, hanno superato la soglia del sovrappeso per entrare nella condizione medica di obesità con ricadute sulla riduzione dell'aspettativa di vita. Per chi soffre di ipotiroidismo, ipertiroidismo, tiroide autoimmune, noduli tiroidei, stanchezza, sovrappeso, iperinsulinemia, diabete mellito, intolleranza al lattosio, gonfiore addominale e tanti altri disturbi, la dottoressa Missori ha scritto il libro "Tiroide e metabolismo. Le ricette"(edizioni LSWR, 2020), nel quale si trovano tanti suggerimenti per pranzi e cene per tutta la famiglia e ideale per mettere in pratica i consigli del libro "La dieta della Tiroide" edito nel 2018.

Alimentazione e tiroide

Ricette

"Gli alimenti da prediligere in caso di disfunzioni tiroidee sono cereali, pseudo cereali (granaglie) senza glutine come riso, quinoa, grano saraceno, miglio; tuberi e radici tuberose, che sono un'ottima fonte di carboidrati, soprattutto le batate (o patate dolci) e le patate americane. Non appartengono alle solanacee (come pomodori, melanzane, peperoni, che vanno evitati in caso di intolleranze), quindi si possono utilizzare tranquillamente in ogni momento - approfondisce Serena Missori -. Ok alle proteine di qualità come uova biologiche, agnello, maiale; frutta biologica, a chilometro zero o da filiera controllata; benissimo i grassi sani come olio di avocado, farina di cocco, semi oleosi come lino, canapa e girasole e frutta oleosa come mandorle, noci, nocciole: è bene non lesinare questi grassi che sono antiinfiammatori. Condimenti, dolcificanti, spezie e brodo come aceto di mele, aglio, basilico brodo di carne, di ossa, vegetale possono essere usati a piacere in base al proprio gusto in caso di qualsiasi problematica tiroidea". Da evirare invece: "Sostanze con effetti eccitanti come caffè, tè e alcolici possono aumentare i sintomi legati all'ipertiroidismo, ad esempio agitazione, nervosismo e insonnia e sono sempre poco indicati in un regime alimentare salubre", aggiunge l'esperta.Nell'ultimo libro la dottoressa Missori illustra alcune ricette da proporre a tutti, con un notevole risparmio di tempo e di fatica per tutta la famiglia. "Sono ricette sane ma gustose, da condividere con parenti e amici: non sarà quindi necessario spiegare a tutti che uno dei componenti della famiglia ha un problema di tiroide - conclude Missori -. Indulgenza, cibo confortevole, semplicità e facilità sono le parole chiave di questo libro che vuole sollevare l'umore e insegnare a gestire i problemi di tiroide".

Penne al pesto di zenzero e pistacchi con salmone - 4 persone

I pistacchi e il salmone sono perfetti per la tiroide, lo zenzero ottimo per il metabolismo



INGREDIENTI:320-340 g di penne (di riso integrale o grano saraceno o quinoa o farro o Senatore Cappelli); 100 g di salmone affumicato selvaggio tagliato a listarelle

Per il pesto: 30 g di pistacchi non salati + 1 cucchiaio tenuti da parte; 2-3 cm di zenzero grattugiato; 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva; Sale integrale o rosa qb (opzionale) - Acqua qb per la cottura



PREPARAZIONE: Fai bollire l'acqua con il sale e metti a cuocere la pasta per 8 minuti o per il tempo di cottura indicato sulla confezione. Nel frattempo, in un piccolo frullatore trita i pistacchi con l'olio e 2-3 cucchiai di acqua di cottura. Una volta ottenuto un pesto della consistenza desiderata aggiungi lo zenzero grattugiato. Scola la pasta e mettila in una padella, tenendo da parte una tazza di acqua di cottura. Salta la pasta un paio di minuti con il pesto, aggiungendo l'acqua di cottura, se occorre. Servi aggiungendo, al momento il salmone a listarelle e i pistacchi rimanenti.





Pesto alle olive e basilico



Oltre a essere versatile su pane, pasta, pizza, uova, insalate, carne e pesce, questo pesto di olive sfiamma velocemente l'intestino, regalando un senso di leggerezza e pancia piatta. Il basilico, soprattutto se biologico e di stagione, è ricco di antiossidanti ed è digestivo, antinfiammatorio e antidolorifico per muscoli, articolazioni e mucose.



INGREDIENTI: 100 g di olive verdi denocciolate; 2 tazze da 350 ml colme di foglie di basilico biologico; 100 g di frutta oleosa (mandorle, anacardi, pistacchi, pinoli); 3 spicchi d'aglio sbucciato facoltativo ma caldamente consigliato per l'intestino); 100-150 ml di olio extravergine d'oliva (di meno e di più in base alla consistenza desiderata); sale integrale o rosa o iodato qb



PREPARAZIONE: Metti le lame del mixer o robot da cucina in freezer. Lava e asciuga le foglie di basilico private dei gambi. Sciacqua le olive, sbuccia l'aglio. Metti la frutta oleosa in una padella e tostala a fuoco medio per circa 1 minuto. Togli le lame del mixer dal freezer e posizionale al loro posto, metti tutti gli ingredienti ad eccezione del sale nel robot e frulla a intervalli, sino a raggiungere la consistenza del pesto desiderata; se occorre aggiungi olio, assaggia e aggiusta di sale. Versa il pesto in barattoli di vetro e ricopri la superficie con olio. Utilizza a piacere.



Serena Missori è Medico chirurgo, specialista in Endocrinologia e Diabetologia e già docente alla Sapienza Università di Roma, facoltà di Farmacia e Medicina, nei corsi di alta formazione in "Metodologie Anti-Aging e Anti-Stress". È fondatrice e presidente di AIMA (Accademia Italiana di Nutrizione e Medicina Antiaging). Food blogger molto seguita, tiene corsi e seminari su benessere naturale, alimentazione e tecniche di disintossicazione di derivazione orientale.

Insieme ad Alessandro Gelli ha creato il Metodo Missori-Gelli® biotipizzato, per poter aiutare su più fronti il maggior numero di persone a stare bene. Con Edizioni LSWR ha pubblicato Allenati, mangia e sorridi, Anti-aging e anti-stress per tutti, e i best seller La dieta dei Biotipi®, La dieta della tiroide e La dieta della pancia.