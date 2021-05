30 aprile 2021

Doac-Int: piattaforma online per la valutazione degli anticoagulanti

Nasce Doac-Int, il primo strumento online per la valutazione degli anticoagulanti

Informazioni sul farmaco - Schede e focus scientifici costantemente aggiornati, grazie al supporto delle Università di Milano e Padova

- Schede e focus scientifici costantemente aggiornati, grazie al supporto delle Università di Milano e Padova Confronto delle interazioni - Un tool pratico per raffrontare velocemente gli anticoagulanti e gli effetti fra loro

- Un tool pratico per raffrontare velocemente gli anticoagulanti e gli effetti fra loro Sostegno alla terapia - Un tool guidato che aiuta nella scelta del miglior anticoagulante, sulla base dei farmaci assunti dal paziente.

Nasce Doac-Int, il primo strumento online per la valutazione degli anticoagulanti e di supporto alle scelte cliniche di tutti gli operatori coinvolti nella prescrizione dei farmaci.Mai più interazioni tra anticoagulanti e altre terapie del paziente: nasce Doac-Int , il primo strumento online per la valutazione degli anticoagulanti e di supporto alle scelte cliniche. Il progetto digitale, nato dalla collaborazione tra Edra, Università di Milano e Università di Padova con il supporto incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer, si propone di supportare concretamente il professionista nella sua consultazione quotidiana attraverso:La politerapia è associata a un aumento del rischio di complicazioni.«Sappiamo come i Doac possano andare incontro a importanti interazioni farmacologiche - ha osservato Alberto Corsini, professore ordinario di Farmacologia all'Università di Milano -. La politerapia è associata a un aumento del rischio di morbilità e complicazioni. Per questo è emersa chiaramente la necessità di contribuire nello sviluppo di uno strumento informatico fruibile da parte sia dei medici prescrittori dei Doa (cardiologici, oncologi, internisti, e Mmg) per poter definire con efficacia, ma soprattutto con sicurezza, la posologia e il farmaco più idoneo, sia dei farmacisti per la ricognizione terapeutica». Nicola Ferri, professore associato di Farmacologia dell'Università di Padova, ha aggiunto: «Tra gli obiettivi che ci poniamo per far sì che la piattaforma sia realmente di supporto, vi è senz'altro la volontà di riportare aggiornamenti e considerazioni su diverse tipologie di pazienti. Particolare attenzione sarà rivolta ai pazienti oncologici, in ambito geriatrico, cardiologico e neurologico e ai pazienti Covid positivi».Grazie a Codifa, la piattaforma risponde in modo strutturato come un vero e proprio motore di ricerca. In un momento così particolare e delicato, risulta fondamentale prestare la massima attenzione durante le prescrizioni e garantire ai pazienti le cure più efficaci.«Innovazione e semplificazione sono parole chiave nel mondo della salute, oggi più di ieri - commenta, Chief Business & Content Officer di Edra -. Doac-Int offre un nuovo e più alto livello di servizio digitale a tutti gli operatori coinvolti nella prescrizione degli anticoagulanti, con un rigoroso apporto scientifico garantito dall'utilizzo di Codifa, e una metodica di navigazione altamente innovativa, frutto di uno studio UX che ne ha reso l'utilizzo estremamente intuitivo e facile».