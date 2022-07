22 luglio 2022

Cambiamento climatico e inquinamento danneggiano i bambini





Le ricercatrici descrivono i problemi derivanti dal calore estremo, che è associato a un aumentato rischio di parto pretermine e basso peso alla nascita, ipertermia e morte nei neonati, stress da calore, malattie renali e altre patologie nei bambini, e che causa indirettamente eventi disastrosi importanti, per i quali molti bambini devono abbandonare la propria casa. Le esperte ricordano poi che nei paesi in via di sviluppo è aumentata molto l'insicurezza alimentare legata ai cambiamenti climatici, con un forte aumento della malnutrizione, e con la crescita del rischio di infezione da agenti patogeni dispersi nell'acqua e da agenti trasportati da vettori, come gli insetti, per esempio con la malattia di Lyme e con il virus Zika, che in gravidanza può creare molti problemi.





Non bisogna dimenticare poi che un miliardo di bambini nel mondo è esposto a livelli molto elevati di inquinamento atmosferico, che è a sua volta associato a maggiori rischi di mortalità infantile, esiti avversi alla nascita, asma e altre malattie respiratorie, disturbi dello sviluppo e problemi di salute per tutta la vita, tra cui ridotta capacità cognitiva, problemi di salute mentale autismo . Le autrici sottolineano l'esistenza di sostanziali disuguaglianze in base al reddito e alla razza, e sottolineano la necessità di un'azione simultanea che protegga i bambini di oggi dai rischi climatici ("adattamento") e affronti il problema alla radice riducendo i gas serra e rafforzando i pozzi naturali di carbonio ("mitigazione").





Le misure di adattamento proposte comprendono fornitura di acqua pulita ai bambini e alle famiglie che devono fare i conti con la siccità e la contaminazione dell'acqua, sistemi di allerta precoce per inondazioni e inquinamento atmosferico, formazione e pianificazione dell'evacuazione per famiglie e bambini, aree ombreggiate e zanzariere per proteggere i bambini dalla malaria e dalla dengue. «Per affrontare la disuguaglianza, queste misure devono essere abbinate ad ampi programmi sociali per ridurre la povertà e la discriminazione e fornire acqua, servizi igienici, assistenza sanitaria di alta qualità e istruzione» concludono le esperte.













fonte: Doctor33

