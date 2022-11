Prevenire il glaucoma: attenzione a diabete e ipertensione

22 novembre 2022

Aggiornamenti e focus

Dato che il glaucoma ad angolo aperto presenta pochi sintomi nelle sue prime fasi, i pazienti ricevono spesso la diagnosi quando la vista è ormai danneggiata in maniera permanente. Sebbene i ricercatori abbiano identificato diversi fattori di rischio per il POAG, tra cui diabete di tipo 2, ipertensione, emicrania e apnea ostruttiva del sonno, non è ben chiaro come questi possano influenzare l'insorgenza della malattia.