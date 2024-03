APS Cataratta Congenita alla Relay Marathon di Milano per il progetto “RUN 4 GENE”

25 marzo 2024

Aggiornamenti e focus

La cataratta congenita

APS Cataratta Congenita (ACC) è un'associazione di volontariato che opera da 12 anni sul territorio nazionale. ACC supporta e mette in contatto le famiglie i cui piccoli sono colpiti alla nascita da questa patologia, che colpisce circa 1 neonato ogni 2.500 e rappresenta la prima causa di cecità infantile nei paesi industrializzati.

La cataratta congenita, può esprimersi sia in forma monolaterale che bilaterale, viene oggi trattata chirurgicamente durante le prime settimane di vita e comporta un lungo percorso riabilitativo con lo scopo di rafforzare l'apparato visivo. Nonostante la riabilitazione molto spesso il visus residuo dell'occhio o degli occhi affetti rimane fortemente compromesso e molti di questi pazienti salvati dalla cecità rimangono ipovedenti con un residuo visivo ridotto fino ad 1/10 o 1/20.





Progetto “RUN 4 GENE” alla Relay Marathon di Milano

Il prossimo 7 aprile ACC parteciperà per la quinta volta alla Relay Marathon, un evento solidale che si svolge contemporaneamente e sul medesimo percorso della Milano Marathon: squadre composte da 4 staffettisti si dividono i 42km e 195 metri.

La partecipazione a questo importante evento ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere il progetto "RUN 4 GENE", un importante progetto di ricerca fortemente voluto da ACC realizzato grazie alla collaborazione nata con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e con l'Università degli Studi di Pavia.





Il progetto RUN 4 GENE finanzia la ricerca scientifica!

In particolare questo progetto prevede una mappatura genetica dei bambini affetti da cataratta congenita e dei loro famigliari; in questo modo è possibile identificare le mutazioni genetiche che causano in ciascun individuo questa patologia invalidante. Se in alcuni casi si tratta di mutazioni già descritte in letteratura, in molti casi sono state identificate delle nuove mutazioni, mai descritte prima. La conoscenza di queste nuove mutazioni permetterà in futuro di sviluppare terapie ad hoc per prevenire o trattare la patologia o per aprire le porte ad una diagnosi genetica preimpianto.

In questa edizione coloreranno le strade di Milano con le magliette dell'associazione ben 76 corridori che hanno lanciato le loro sfide e le loro raccolte attraverso il portale di Rete del Dono. Sarà anche l'occasione per sensibilizzare il pubblico sulle problematiche dell'ipovisione infantile e sulle attività dell'associazione. ACC sarà presente in Corso Vittorio Emanuele II con un gazebo durante tutta la giornata dell'evento, sarà il punto di riferimento di tutti i sostenitori ed il luogo in cui potremo sensibilizzare la popolazione su questa patologia. Il sabato 6 aprile ACC sarà presente anche nell'area Charity del Marathon Village che sarà allestito presso il MiCo; in questa giornata è previsto anche un intervento dal palco in cui l'associazione presenterà le sue iniziative e i ricercatori coinvolti nel progetto illustreranno i risultati finora raggiunti e lo stato dell'arte delle nuove ricerche in corso.

I ricercatori del Niguarda e di Pavia supportano il progetto RUN 4 GENE a 360°, non solo fornendo la loro professionalità, ma partecipando attivamente alla staffetta benefica: quattro di loro si allacceranno le scarpe da running, indosseranno la maglietta di ACC e correranno insieme la loro Maratona.

Chiunque può sostenere questo progetto di ricerca attraverso una donazione.