11 gennaio 2023

Aggiornamenti e focus

L'inquinamento modifica il microbioma dei bambini





Quelli con la più alta esposizione al PM10 avevano l'85% in più del microrganismo Dialister, che è associato all'infiammazione. Le minoranze razziali e le comunità a basso reddito, che tendono a lavorare, vivere e frequentare la scuola in zone più vicine alle strade trafficate o alle fabbriche, corrono un rischio ancora maggiore.«I nostri risultati evidenziano l'importanza di affrontare l'impatto dell'inquinamento sulle comunità svantaggiate e indicano ulteriori passi che tutte le famiglie possono intraprendere per proteggere la propria salute» afferma Alderete. Gli autori avvertono che saranno necessarie ulteriori ricerche per determinare se i cambiamenti nell'intestino durante l'infanzia abbiano impatti duraturi, e quali essi siano nel dettaglio. Nel frattempo, consigliano a tutti di evitare di camminare all'aperto in zone ad alto traffico, di considerare un sistema di filtraggio dell'aria a basso costo, e di allattare al seno il più a lungo possibile. «Il latte materno è un modo fantastico per sviluppare un microbioma sano e può aiutare a compensare alcuni degli effetti negativi dell'esposizione ambientale» conclude Alderete.

fonte: Doctor33

