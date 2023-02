Well aging per ogni età. I consigli di Giulia Penazzi

25-35 anni

Fondamentale è proteggere e riequilibrare la skin barrier, idratare bene e salvaguardare il microbiota, utilizzare antiossidanti e proteggere dai raggi UV con buon senso.





35-45 anni

Iniziare a stimolare il metabolismo cellulare, in particolare dei fibroblasti del derma, in modo da promuovere la sintesi delle proteine strutturali come collagene, elastina e acido ialuronico.





45-55 anni

Utilizzare attivi botox like che attenuano le microrughe, retinolo e a cicli, nel periodo invernale anche esfolianti chimici come alfaidrossiacidi.





55 anni

Promuovere il microcircolo e aumentare le difese immunitarie cutanee e perché no, qualche fitoestrogeno è ben gradito dalla pelle.









Giulia Penazzi, cosmetologa

Tratto da Invecchiare non è una colpa - di Giulia Penazzi, Ed. LSWR





fonte: Farmacista33