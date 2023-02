Bronchiolite, le informazioni per i genitori

27 febbraio 2023

Aggiornamenti e focus

No a cortisone, antibiotici e broncodilatatori per curare la bronchiolite e più informazione ai genitori. Sono alcune delle indicazioni contenute nelle nuove linee guida per contrastare il virus respiratorio sinciziale (VRS) responsabile di più del 60% delle infezioni nei bambini nel primo anno di vita.

Negli ultimi 2 anni, in Italia e nel mondo, ci sono state pesanti epidemie che hanno messo in difficoltà i sistemi sanitari per saturazione dei posti letto nei reparti e nelle terapie intensive.

Da qui il documento pubblicato sull'Italian Journal of Pediatrics e realizzato con l'egida della Società Italiana di Pediatria (SIP), della Società di Neonatologia (SIN), della Società per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) e di altre 13 società scientifiche pediatriche.

Le linee guida, che aggiornano quelle del 2014, puntano all'uniformità e alla standardizzazione dei trattamenti e alla corretta informazione ai genitori.

Ecco, i consigli per i genitori:

il primo è non baciare i piccoli se si è raffreddati ma indossare la mascherina ;

lavare le mani prima di toccare il bambino;

tenerlo lontano da chiunque abbia il raffreddore;

non fumare in casa (aumenta il rischio d'infezione);

nel caso di prematuri, malattie cardiache o polmonari rivolgersi al pediatra se vi sono le indicazioni all'utilizzo di nuovi farmaci.

fonte: Doctor33