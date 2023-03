04 marzo 2023

Il 4 marzo è la Giornata Mondiale per la lotta contro il papilloma virus (HPV, Human papilloma Virus) dedicata all'informazione e sensibilizzazione sull'infezione, e sull'importanza della vaccinazione come mezzo per prevenire alcuni tumori.

L'infezione da papillomavirus è molto diffusa, e molto spesso non dà segni di sé fino alla comparsa delle conseguenze. Si tratta di una infezione a prevalente trasmissione sessuale, attraverso il contatto stretto durante i rapporti, anche non completi, con una persona portatrice del virus. Spesso infatti si può contrarre l'infezione, e restare portatori del virus per molto tempo, senza accorgersene.

Il papilloma virus

Esistono oltre 100 tipi di papillomavirus: alcuni di questi sono causa di condilomi e hanno carattere benigno, altri possono, con il passare del tempo, causare lesioni che portano allo sviluppo del tumore del collo dell'utero, o della cervice uterina

Anche se nella maggioranza dei casi l'infezione viene sconfitta dall'organismo, la stessa può cronicizzare e dare luogo a lesioni precancerose che, nel corso di anni, danno luogo al tumore della cervice uterina, ossia del collo dell'utero. Ma l'infezione è causa anche di altri tumori, a carico degli organi genitali, sia negli uomini che nelle donne (vulva, vagina, pene, ano) e di tumori del cavo orale.

Generalmente, tra l'infezione e l'insorgenza delle lesioni precancerose trascorrono circa 5 anni; affinché il tumore della cervice uterina si sviluppi possono invece passare anche più di 20 anni.

Il fumo, un sistema immunitario compromesso, un elevato numero di partner sessuali e l'obesità sono alcuni dei fattori possono aumentare il rischio di sviluppare la malattia.

Il tumore della cervice uterina è il quarto tipo di tumore più comune tra le donne, ed è il primo che l'Organizzazione mondiale della sanità abbia stabilito essere totalmente riconducibile a una infezione virale. La vaccinazione, insieme a test di screening per la diagnosi precoce come Pap-test e test per l'HPV, è la strategia più efficace per eliminare il rischio di sviluppare questo tumore.

Indossare il profilattico durante i rapporti sessuali non rappresenta una efficace strategia di prevenzione da una eventuale infezione.

Il vaccino anti-papilloma virus

I vaccini anti-HPV oggi utilizzati proteggono contro i tipi di HPV più pericolosi, sono sicuri ed efficaci e possono prevenire oltre il 90% delle forme tumorali associate all'HPV.

La vaccinazione contro l'HPV è raccomandata a tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra gli 11 e 13 anni, prima dell'inizio dell'attività sessuale. La vaccinazione, il cui costo è coperto dal SSN in tutte le regioni d'Italia, viene somministrata in due dosi a distanza di 6 mesi. Se il ciclo vaccinale inizia dopo il compimento dei 15 anni, le dosi previste sono tre.

Inoltre per tutte le donne a partire dai 25 anni di età, anche se vaccinate, è fondamentale aderire ai programmi di screening, efficaci ai fini di una diagnosi precoce e di intervenire, qualora siano riscontrate delle lesioni, prima che la malattia evolva.