Covid-19: l’impatto sulla funzione cognitiva

Secondo uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine l'infezione da Covid-19 potrebbe lasciare conseguenze durevoli e significative sulle funzioni cognitive. L'ampio studio ha valutato gli effetti del Covid-19 sulla cognizione e la memoria, focalizzandosi sulle differenze osservabili nei pazienti post-infezione.

La ricerca, diretta da Adam Hampshire del dipartimento di Salute Pubblica dell'Imperial College di Londra, ha coinvolto 800.000 adulti in Inghilterra, invitati a svolgere valutazioni cognitive online, con l'obiettivo di quantificare eventuali deficit cognitivi globali e specifici legati alla memoria e all'esecuzione. Tra i 141.583 partecipanti che hanno avviato la valutazione, 112.964 l'hanno completata. L'analisi ha evidenziato deficit cognitivi globali lievi ma misurabili in individui con sintomi di Covid-19 risolti ma durati per almeno 12 settimane, paragonabili a quelli con sintomi risolti e di breve durata (meno di 4 settimane), ma significativamente maggiori in soggetti con sintomi persistenti e non risolti.

"In questo studio osservazionale, abbiamo riscontrato deficit cognitivi misurabili oggettivamente che possono persistere per un anno o più dopo il Covid-19" sottolineano Hampshire e colleghi. "Abbiamo anche scoperto che i partecipanti con sintomi persistenti risolti avevano piccoli deficit nei punteggi cognitivi, rispetto al gruppo senza Covid-19, che erano simili a quelli nei partecipanti con malattia di breve durata" aggiungono. I periodi iniziali della pandemia, una maggiore durata della malattia e il ricovero ospedaliero mostravano le associazioni più forti con i deficit cognitivi globali. "Le implicazioni della persistenza a lungo termine dei deficit cognitivi e la loro rilevanza clinica rimangono poco chiare e richiedono un monitoraggio continuo" concludono gli autori.

