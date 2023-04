Salute degli occhi: proteggiamoli dai raggi solari

29 aprile 2023

La vista va sempre protetta dalla luce, specie con l'arrivo della stagione estiva. Le lenti da sole sono innanzitutto un importante strumento per la tutela della salute degli occhi . Una esposizione prolungata senza occhiali da sole ai raggi ultravioletti può portare a problemi come le cheratiti attiniche, una patologia della cornea dovuta a eccessiva disidratazione. L'esposizione al sole senza le giuste protezioni può anche favorire l'insorgenza progressiva della opacità del cristallino e portare danni alla retina.

Gli occhiali da sole vanno indossati a ogni età, ma soprattutto da anziani e bambini, anche quando il cielo è nuvoloso. Nella terza età si verifica una maggiore fotofobia (fastidio alla luce), sia per l'alterazione del film lacrimale che per l'opacizzazione del cristallino. Chi è stato operato di cataratta e ha un cristallino artificiale, deve fare ancora più attenzione ai raggi UV. Anche i genitori devono far indossare gli occhiali da sole ai propri figli, specie in condizioni di luce forte e riflessa come al mare o in montagna per mantenere gli occhi in salute.

Secondo indagini della Commissione Difesa Vista, solo una minoranza degli italiani possiede diverse paia di occhiali da sole a seconda dell'uso e del luogo di utilizzo (sport, spiaggia, città, guida). Sarebbe meglio avere un occhiale per ogni particolare situazione. Per il sole in città sono adatte lenti fotocromatiche o quelle con filtri di protezione non particolarmente alti. È invece importante scegliere lenti molto protettive antiriflesso sia per l'UV diretto che per quello riflesso dal riverbero dall'acqua, dalla sabbia o dalla neve. Per la guida meglio usare lenti antiriflesso contro l'abbagliamento e il riverbero dell'asfalto.

È molto importante scegliere occhiali da sole acquistati in canali di vendita autorizzati e sicuri, come i negozi di ottica. Spesso in spiaggia o sulle bancarelle vengono venduti occhiali da sole con firme contraffatte o anonime che non garantiscono assolutamente la protezione UVA/ UVB. Gli occhiali da sole non certificati espongono al rischio di danni alla vista a causa di lenti non a norma.





