Barbaglia (Respiriamo Insieme): l’importanza del supporto a paziente e caregiver

29 maggio 2023

Progetto sull’aderenza terapeutica “Device for patients”

I mesi del Covid

Respiriamo Insieme Community

L' asma è una delle più comuni malattie croniche al mondo, stimando in circa 300 milioni il numero di persone affette. La prevalenza della malattia è più alta nell'infanzia - circa 10% dei pazienti in età pediatrica e circa il 6% fra i giovani adulti - ed è in crescita costante. Spesso non ci pensiamo perché lo diamo per scontato ma la salute respiratoria è un bene da tutelare. Dica33 ha intervistato Simona Barbaglia, Presidente dell'Associazione Respiriamo Insieme.Il nuovo importante progetto di aderenza terapeutica respiratoria che Respiriamo Insieme ha avviato in collaborazione con l'Associazione dei fisioterapisti respiratori nasce per far conoscere al paziente i dispositivi respiratori presenti sul mercato per la terapia inalatoria. Il paziente segue un video tutorial relativo al device che dovrà utilizzare e poi accede ad una stanza virtuale dove incontra pneumologo, fisioterapista e un esperto della nostra associazione per essere informato e formato sull'utilizzo del dispositivo: in diretta gli specialisti vedono come il paziente lo utilizza e possono intervenire per dare i suggerimenti per il corretto impiego.Sin da subito i pazienti hanno dovuto cambiare radicalmente i loro stili di vita, innanzitutto isolandosi per evitare il contagio. Avevano bisogno di sapere se potevano recarsi in ospedale per continuare la terapia, a chi rivolgersi per indicazioni mediche e conforto psicologico. L'Associazione si è attivata per essere un punto di riferimento e garantire ai pazienti l'accesso alle risposte di cui avevano bisogno. Tra le tante iniziative prese in quei mesi abbiamo anche attivato un servizio da remoto per consentire al paziente di mettersi in contatto con lo pneumologo e con il team di cura.L'Associazione Respiriamo Insieme ha attivato un nuovo servizio destinato ai pazienti con Asma, Asma Grave ed Allergie. È infatti disponibile uno spazio digitale di interazione e dialogo per imparare a conoscere e gestire meglio la malattia: Respiriamo Insieme Community, una comunità digitale destinata a tutti i pazienti affetti da Asma, Asma Grave ed Allergia, aperta anche a familiari e caregiver e a tutte le persone che condividono con i pazienti la vita quotidiana, oltre che a tutti coloro che sono interessati a queste patologie.

Associazione Respiriamo Insieme

Da un piccolo gruppo di genitori fondatori, che hanno creduto nel valore dell'integrazione e nella qualità della relazione tra servizi e famiglie, si è sviluppato un grande gruppo che ha iniziato ad operare dapprima in Veneto e successivamente in altre regioni. L'Associazione Respiriamo Insieme è composta da pazienti, famiglie ed esperti provenienti da tutta Italia.