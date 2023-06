Estate 2023. Ondate di calore: gli 8 consigli del Ministero

06 giugno 2023

Ondate di calore, riattivato il sistema di previsione allarme per l'estate 2023

Ondate di calore: i livelli di rischio

Come affrontare un'ondata di calore, gli 8 consigli del Ministero della Salute

Riparte l'attività estiva "Piano Caldo" per prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto nelle persone più fragili: il focus per il 2023 è sulla corretta nutrizione con il "Decalogo alimentazione Estate 2023" proposto dal Ministero della Salute. Parte della campagna sono anche i bollettini sulle ondate di calore nell'ambito del "Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute", coordinato dal Ministero. Numerosi opuscoli e materiale informativo sulle ondate di calore sono a disposizione per la popolazione generale e gli operatori del settore sanitario nella sezione della pagina dedicata.Ogni estate il Ministero della Salute attiva il Sistema nazionale di previsione allarme, con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione Lazio, Centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare, giornalmente e per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a partire da metà maggio fino a metà settembre sono elaborati dei bollettini per l'attivazione, in caso di necessità, di piani di intervento a favore della popolazione vulnerabile.I bollettini individuano 4 livelli di rischio: 0 nessun pericolo per la popolazione; 1 pre-allerta; 2 condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute di gruppi più suscettibili; 3 condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sia per persone sane sia per la popolazione fragile come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche.er affrontare un'ondata di calore il Ministero della Salute suggerisce alcune accortezze da prendere. Qui una parte dei suggerimenti:

Evitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata tra le 11.00 e le 18.00 Evitare le zone particolarmente trafficate preferendo luoghi come parchi e giardini Utilizzare correttamente il condizionatore Indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone e lino), un cappello leggero di colore chiaro e occhiali da sole Proteggere la pelle con creme solari ad alto fattore protettivo Fare attenzione alla corretta conservazione dei farmaci: tenerli lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riporre in frigo quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30° Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, in macchina parcheggiata al sole Assicurarsi che le persone malate o costrette a letto non siano troppo coperte.

