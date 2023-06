Il sale fa male alle arterie anche se la pressione del sangue è normale

12 giugno 2023

«Con la CCTA abbiamo ottenuto immagini 3D delle arterie coronarie che hanno permesso di misurare il grado di calcificazione delle coronarie e di rilevare eventuali stenosi» scrivono i ricercatori che al termine dello studio hanno scoperto che ogni grammo in più di sodio escreto nelle urine corrisponde fino a un 17% di aumento del rischio di aterosclerosi.



«I risultati mostrano che più sale mangiano le persone, maggiore è il carico di placche aterosclerotiche nelle arterie del cuore e del collo» spiega Wuopio. E in un editoriale di commento Maciej Banach della Medical University of Lodz, e Stanislaw Surma, Faculty of Medical Sciences di Katowice, entrambi in Polonia, scrivono: «Questi risultati gettano una nuova luce sulla relazione diretta tra rischio di malattia cardiovascolare aterosclerotica ed eccessiva assunzione di sale nella dieta, indicando che quest'ultima potrebbe essere un fattore di rischio per l'aterosclerosi ancora prima dello sviluppo di ipertensione».

Un'elevata assunzione di sale è un rilevante fattore di rischio peranche in assenza di ipertensione. Ecco quanto emerge da un ampio studio svedese pubblicato suche ha coinvolto oltre 10.000 persone tra 50 e 64 anni arruolate nello(SCAPIS), un grande progetto di ricerca sulla salute cardiovascolare.Lo studio mostra un legame significativo tra assunzione di sale nella dieta e rischio di lesioni aterosclerotiche coronarica e carotidea, anche nei partecipanti con normale pressione sanguigna e senza malattie cardiovascolari. «È noto che il sale è collegato all' ipertensione , ma il suo ruolo nell'aterosclerosi è meno chiaro in quanto mancano dati sull'associazione tra modifiche delle placche aterosclerotiche e assunzione di sale. Noi avevamo questi dati dalla nostra coorte, e abbiamo pensato di usarli per colmare la lacuna» esordisce il coautore Jonas Wuopio del Dipartimento di neurobiologia, scienze della cura e società al Karolinska Institute in Svezia, che assieme ai colleghi ha sottoposto a tomografia computerizzata coronarica (CCTA) e a ecografia delle arterie del collo 10.788 adulti di età media 58 anni, 52% donne, estrapolando l'assunzione di sale dal dosaggio dell'escrezione di sodio nelle 24 ore.