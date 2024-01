Lo spirito internazionale del Mind: da Berkeley SkyDeck a Illumina, si riuniscono a Milano

12 gennaio 2024

Al MIND - Milano Innovation District- innovazione fa rima con internazionale. Mind è un posto unico: situato in Italia a Milano, porta per l'Europa, non è solo un luogo fisico, ma soprattutto un contesto dove ricerca, network e infrastrutture per chi lavora nelle life sciences si connettono. Aziende pharma e biotech coesistono accanto a start-up innovative e i talenti, da tutto il mondo, possono trovare qui un luogo dove far fiorire idee e incontrare opportunità. Ecco qualche esempio: l'acceleratore di start-up Berkley Skydeck collega l'Italia con la Silicon Valley; Illumina, azienda di sequenziamento genomico di ultima generazione, ha posto a Milano la sua unica sede del sud Europa; e CPP Investments che si occupa di fondi di investimento contribuisce, con Lendlease, allo sviluppo della prima fase del West Gate del Mind.

Mind e Human Technopole per il biotech e life sciences

L'Italia è al terzo posto in Europa per il numero di brevetti per invenzione rilasciati, con Milano che registra il 28% dei brevetti italiani ogni anno e oltre 3.000 aziende con un fatturato di 175 miliardi. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui il MIND è nato a Milano. Infatti, il distretto dedicato a scienza, ricerca e innovazione, riesce a guardare al futuro insieme a molti player nazionali e internazionali, tra cui Human Technopole. Dal 2019, Human Technopole, è il nuovo centro di ricerca all'avanguardia italiano e infrastruttura di ricerca su larga scala nelle scienze della vita. All'interno lavorano più di 270 ricercatori in uno spazio di 30000 metri quadri di laboratori interdisciplinari e 5 centri di ricerca: genomica, biologia computazionale, neurogenomica, structural biology, health data science.

Berkeley SkyDeck, l’acceleratore di start up al Mind

Negli ultimi 3 anni, poi, MIND è diventato una piattaforma unica che attira capitale pubblico e privato su programmi di ricerca a lungo termine, con effetti trainanti su affitti e sviluppo. I progetti principali includono la sperimentazione con tecnologie digitali applicate ai luoghi di cura; ricerca e innovazione nei settori non solo delle scienze della vita e delle tecnologie avanzate, ma anche della rigenerazione urbana, delle finanze sostenibili e della moda; e infine il Centro nazionale per lo sviluppo di terapie geniche e allo sviluppo di farmaci selettivi utilizzando la tecnologia dell'RNA.

La partnership tra Lendlease, Berkeley SkyDeck, programma di accelerazione di start up, e Cariplo Factory ha creato un collegamento unico tra l'Italia e la Silicon Valley, luogo centrale a livello globale per il mondo dell'innovazione. Al MIND è stato trovato il punto di riferimento fisico, indentificato come Berkley Skydeck Eu head quarters.

SkyDeck è un'eccellenza per la crescita delle imprese innovative: vanta oltre 250 advisor dell'Università della California Berkeley, executive di aziende, imprenditori e investitori. Il programma di accelerazione di SkyDeck è un punto di riferimento nella Silicon Valley e ogni anno raccoglie oltre 3 mila candidature da tutto il mondo, a fronte di 40 accettate per ciascun periodo. A oggi Skydeck ha supportato lo sviluppo di oltre 1000 start up che hanno raccolto oltre 1,5 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda l'Italia, in risposta al primo bando pubblicato a gennaio 2022, sono pervenute 571 candidature da tutto il mondo, ma solo 9 start-up sono state selezionate. Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno reso disponibili come finanziamento iniziale 3 milioni di euro e 1milione è stato investito da LendLease nel primo gruppo di start-up.





In Italia, unica sede del sud Europa di Illumina e dei dispositivi NGS

Anche Illumina ha scelto di stabilire la sua prima e attualmente unica sede italiana e del sud Europa all'interno di MIND, rendendolo un polo innovativo per la sanità nell'UE. Illumina è azienda di riferimento dei dispositivi per il sequenziamento genomico di ultima generazione (NGS) ed è leader mondiale nello sviluppo di strumenti di life science e sistemi integrati per attività di sequenziamento su larga scala. Oggi, in Italia, è una realtà consolidata che conta su una rete di istituzioni ospedaliere e universitarie presso le quali sostiene e partecipa a studi sul sequenziamento genomico per diagnosi precoci di tumori e malattie rare. Per questo, MIND si inserisce nella visione innovativa di Illumina dove intende contribuire all'accelerazione della ricerca diagnostica delle malattie e allo sviluppo di nuove terapie.

Il nuovo solutions center di Illumina, all'interno del Mind, dedicato alla ricerca sul genoma e alle applicazioni del sequenziamento genomico, sarà un polo trainante per l'innovazione sanitaria in tutta Europa e non solo in Italia. Il nuovo centro rafforzerà la rete di quelli già presenti nell'area Emea e grazie alla partnership con Human Technopole, Illumina affiancherà i ricercatori e i professionisti sanitari nello sviluppo della medicina di precisione, nell'applicazione della genomica e in generale nella ricerca sul microbiota.

Un fondo per lo sviluppo del West gate di Mind grazie a Lendlease e CPP Investments

La capacità attrattiva di Milano, grazie alle possibilità che offre in termini di posizione geografica, servizi e collegamenti, ha portato ad un altro esempio virtuoso. Infatti, è stata creata una joint venture tra Lendlease e Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) che ha permesso l'istituzione di un fondo di investimento immobiliare alternativo italiano dedicato e finalizzato allo sviluppo della Fase 1 dell'area West Gate del MIND che si concluderà nel 2025. Il Fondo svilupperà, in particolare, l'area a uso misto del West Gate di MIND per trasformarla in una destinazione riconoscibile per ricercatori, lavoratori, residenti e altri visitatori all'ingresso ovest del distretto. La joint venture, basata su una relazione consolidata con progetti a Barangaroo a Sydney (Australia) e a Elephant Park a Londra (Regno Unito), vede la gestione del Fondo da parte di Lendlease Italy SGR SpA, mentre Lendlease Services Srl assumerà il ruolo di sviluppatore e project manager.





