La salute della prostata è un problema Reale. I consigli di Dica33

22 gennaio 2024

Ipertrofia prostatica benigna

Le neoplasie prostatiche sono frequenti nell'uomo e rappresentano il 18% di tutti i tumori maschili. In Italia circa la metà degli uomini ha paura del tumore alla prostata, ma solo 1 su 4 ha effettuato un esame di controllo. La maggior parte- l'81% - sa che il tumore alla prostata è il più diffuso ma dimostra una scarsa conoscenza delle funzioni di questa ghiandola. (fonte SIU, Società Italiana di Urologia). Ricordiamo che lo specialista di riferimento per i disturbi maschili è l'urologo e che la prevenzione è il modo migliore per evitare brutte sorprese. Vuoi sapere come sta la tua prostata? Te lo dice il quiz della salute di Dica33

La prostata è una ghiandola che serve a produrre il liquido che trasporta lo sperma. Il suo volume cresce con il passare degli anni e comprime l'uretra. Il flusso dell'urina diventa più difficoltoso. Aumenta lo stimolo e la frequenza a urinare, spesso anche di notte. È una situazione molto comune. Si tratta dell'Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB) frequente nei maschi dopo i 50 anni. Si può trattare con farmaci e in alcuni casi è necessario un intervento chirurgico.





Prostatite

Se si hanno questi sintomi è bene rivolgersi all'urologo perché potrebbe trattarsi di prostatite cioè una infiammazione/infezione della prostata:

urgenza minzionale

bruciore all'eiaculazione e alla minzione

dolore sovrapubico

spesso dolore testicolare o inguinale

emissione si liquido seminale spesso sotto forma di coagulo.

Tumore alla prostata

Per controllare la situazione e "intercettare" al più presto anche l'insorgenza di tumore alla prostata, gli uomini devono tenere monitorato il PSA (antigene prostatico specifico). Questo valore indica lo stato di salute della prostata. Basta un semplice esame del sangue, e si può capire se c'è qualcosa che non va. L'urologo può prescrivere anche una ecografia dell'area interessata per una diagnosi precisa ed altri esami più specifici. È importante ricordare che l'età dei primi controlli dall'urologo deve avvenire già in giovane età se ci sono casi di tumore prostatico in famiglia. La predisposizione genetica è infatti un fattore di rischio importante, specie per alcune forme più gravi di tumore alla prostata.

Stile di vita

Alcune nostre abitudini aumentano il rischio di ammalarsi di cancro in generale e non solo di tumore alla prostata. Le regole da rispettare sono semplici: un'attività fisica regolare, soprattutto se moderata o intensa, riduce la probabilità di ammalarsi. Il fumo va sempre abolito. L'alimentazione deve essere bilanciata e comprendere quotidiane porzioni di frutta e verdura. Alcune patologie si collegano ai disturbi della prostata. Ad esempio, è a maggior rischio di IPB chi soffre di pressione alta, ha il diabete o valori alti di colesterolo e trigliceridi, Deve fare attenzione chi è in sovrappeso. Per ogni consiglio ci si deve rivolgere con fiducia al proprio medico di famiglia o all'urologo.

Alessandra Margreth