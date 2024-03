Dalla ricerca alla corsia: il technology transfer all'Ospedale IRCCS Galeazzi-Sant'Ambrogio

13 marzo 2024

Paola Bagnoli, Head of Technology Transfer presso l'Ospedale IRCCS Galeazzi-Sant'Ambrogio, parte del Gruppo San Donato, all'interno di MIND- Milano Innovation District, e Giorgio Racagni, Professore Emerito di Farmacologia presso l'Università di Milano, parlano di come l'innovazione tecnologica possa passare dalla ricerca al reparto ospedaliero e dell'importanza dei brevetti nel promuovere l'innovazione

Paola Bagnoli ricopre il ruolo di Head of Technology Transfer presso all'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio, una delle ancore dl MIND-Milano Innovation District. Gli IRCCS rappresentano i luoghi ideali per il trasferimento tecnologico nel settore biomedico. Infatti, spiega l'esperta, "Il processo di trasferimento tecnologico mira a sostenere ricercatori e clinici nel fare ricerca e nel trasferire i risultati dei loro studi dai laboratori, al reparto ospedaliero, fino ai pazienti. Questi percorsi non sono sempre processi lineari ma possono portare a risultati importanti." Uno dei "fiori all'occhiello" è proprio lavorare con un approccio di "medicina traslazionale".

Infine, per passare dalla ricerca al mercato, "abbiamo bisogno di coinvolgere le aziende come stakeholder e la proprietà intellettuale è cruciale per ottenere il loro impegno. Ecco perché esiste il brevetto. È lo strumento principale della proprietà industriale per proteggere i risultati della nostra ricerca". Ma, aggiunge Bagnoli, "il brevetto non è il punto di arrivo della ricerca, è il punto di partenza per le attività di trasferimento tecnologico. Dalla ricerca alla protezione della proprietà intellettuale e quindi allo sviluppo commerciale della tecnologia. Lavorare con le aziende, con fondi di venture capital che investono nelle startup e la proprietà intellettuale è proprio il punto di partenza".