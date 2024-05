Tumore pancreas, Gala di beneficenza in ricordo di Gabriella Fabbrocini. Raccolti 40mila euro per la ricerca

14 maggio 2024

Al Teatro della Mostra D'Oltremare di Napoli, si è tenuto il Gala di beneficenza della Fondazione Gabriella Fabbrocini, di cui Edra Spa è stata partner. Grazie alla raccolta fondi sono state finanziate due borse di studio a giovani impegnati nella ricerca di nuove terapie

A Napoli serata di raccolta fondi per sostenere la ricerca contro il tumore del pancreas e sulle patologie cutanee, in ricordo della professoressa Gabriella Fabbrocini, dermatologa, direttrice dell'Unità operativa clinica e della Scuola di specializzazione in Dermatovenereologia dell'Azienda ospedaliera universitaria della Federico II, scomparsa nel marzo del 2023. Al Teatro della Mostra D'Oltremare di Napoli, si è tenuto il Gala di beneficenza della Fondazione Gabriella Fabbrocini, di cui Edra Spa è stata partner, grazie al quale è stata raccolta la somma record di 40.000 euro, soldi che servono a finanziare 2 borse di studio a giovani impegnati nella ricerca di nuove terapie che mirano a rallentare la progressione di questo terribile male.

La serata di gala ha richiamato amici, ex pazienti e persone comuni e rappresentanti istituzionali. Grazie alla sensibilità dei napoletani e degli amici di Fabbrocini. "Ricordiamo una grande donna, un grande medico, una donna impegnata nella sanità pubblica. Una donna impegnata nel sociale. Abbiamo realizzato alla Federico II un Centro di Dermatologia etnica e sociale; Gabriella aveva un'enorme attenzione per le fasce deboli e ancor più per le donne. Il Centro diventerà entro la fine dell'anno un Centro di dermatologia regionale. Cercheremo di realizzare alcune delle sue battaglie, con tanta convinzione in un momento nel quale la sanità pubblica è in ginocchio e l'attenzione alla povera gente sembra diventata un optional. Dobbiamo recuperare un sistema di valori che in questo momento in Italia rischia di essere calpestato", ha detto il presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca. Andrea Ballabio coordinatore del comitato scientifico della Fondazione Fabbrocini ha consegnato due premi: il primo al professor Renato Ostuni (Group Leader, Unità di Genomica del Sistema Immunitario Innato San Raffaele-Telethon Institute for Gene Therapy (SR-Tiget) per le sue ricerche sul carcinoma del pancreas; l'altro alla professoressa Graziella Pellegrini dell'Università di Modena, per le sue ricerche sulle malattie della pelle. "Per me è un piacere e un onore celebrare la vita di Gabriella, mia cara amica - dice Ballabio - ancor più nella consapevolezza che lo scopo della serata è anche quello di raccogliere fondi".

Tanti ospiti famosi sul palco del teatro come Ron, Peppe Iodice, LDA, Andrea Sannino, Francesco Cicchella e Vincenzo De Lucia per una serata di varietà, di musica e comicità condotta da Mariasole Pollio e coordinata dall'autore Stefano Santucci e dall'avvocato Eugenio d'Andrea. "Tutti - ricorda Fabrizio Pallotta, marito di Gabriella - hanno messo con generosità e gratuitamente a disposizione il proprio talento per una causa alla quale tutti noi teniamo moltissimo, raccogliere fondi per la ricerca del tumore al pancreas".