Rosanna D’Antona: lo screening ti salva la vita

20 giugno 2024

L'adesione allo screening organizzato è lo strumento più efficace per la prevenzione secondaria del tumore al seno. Ma non tutte le donne si sottopongono a questi esami non invasivi condotti su una popolazione sana o a basso rischio, con l'obiettivo di identificare precocemente la presenza di una malattia o di suoi precursori, in persone che non presentano sintomi. Ne parliamo con la Dott.ssa Rosanna D'Antona - Presidente di Europa Donna.