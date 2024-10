Corpo sano, mente serena: i benefici dell'attività fisica

25 ottobre 2024

Quando si riprende un programma di allenamento dopo una pausa è importante affrontarlo gradualmente e in sicurezza per evitare infortuni e massimizzare i progressi. La ripresa brusca dell'esercizio fisico, con intensità elevate e durata prolungata, può provocare lesioni muscolari e tendinee e problemi cardiovascolari anche gravi. Quando si pratica sport tutto il corpo infatti lavora per mantenersi in movimento. E per questo deve farsi trovare pronto all'appuntamento, lavorando prima sulla respirazione, sulla forza muscolare, sulla resistenza e sull'equilibrio.

Il primo consiglio è non cercare di riprendere da dove eravate rimasti. Iniziare invece lentamente, con pesi leggeri ed esercizi a bassa intensità, introducendo sessioni regolari più brevi per ristabilire la routine. Secondo step: stabilire obiettivi raggiungibili in base all'attuale livello di fitness. Per mantenersi motivati e monitorare i progressi, può essere utile stabilire piccole tappe intermedie durante il percorso. Terzo step: fare molta attenzione alla tecnica quando si eseguono gli esercizi. Non solo per prevenire i classici infortuni ma anche per ottenere il massimo da ogni movimento. Il quarto consiglio è ascoltare il proprio corpo. Ascoltarlo prima e dopo gli allenamenti. Gli indolenzimenti muscolari sono normali quando si riprende l'attività dopo una pausa ma se i dolori si fanno più acuti e dolorosi è importante fermarsi e capire che il corpo sta chiedendo un tempo più lungo per adattarsi ai nuovi ritmi. Il quinto consiglio è dare sempre priorità al recupero: è fondamentale concedersi il giusto tempo per riposare e recuperare tra un allenamento e l'altro. In questa prospettiva sono utili alleati il sonno regolare e adeguato, l'alimentazione sana e le tecniche di recupero attivo come camminate leggere.

Un punto fermo, infine, di tutti gli allenamenti e in qualsiasi condizione fisica è non saltare mai la fase di stretching che deve diventare routine irrinunciabile di ogni regime pre e post allenamento. Il corpo va preparato all'attività fisica con un riscaldamento attivo di stretching dinamico (aumenta la temperatura e fa fluire il sangue) seguito da un defaticamento con stretching statico che raffredda i muscoli, abbassa la frequenza cardiaca e la temperatura corporea e segnala al corpo di avviare il processo di recupero.

