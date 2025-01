Papillomavirus e vaccini: tutto quello che c’è da sapere per proteggerti dalle infezioni e dai tumori alla cervice

Buone notizie arrivano dalle scuole e dalle farmacie, dove sono in corso iniziative per rendere la vaccinazione più accessibile e aumentare la consapevolezza tra i cittadini. Sai che nelle Marche è già possibile vaccinarsi direttamente in farmacia?

Il vaccino contro l'HPV è uno strumento di prevenzione sicuro ed efficace, in grado di ridurre il rischio di infezioni e tumori correlati al virus. Sebbene la maggior parte delle infezioni da HPV non dia sintomi e si risolva spontaneamente, alcune possono causare verruche genitali nel giro di poche settimane e, nei casi più gravi, in 10-20 anni anche dei tumori. Vaccinarsi prima dell'inizio dell'attività sessuale garantisce una protezione ottimale contro i principali tipi di HPV ad alto rischio.

Il vaccino contro l'HPV offre una protezione efficace e sicura, ma in Italia la copertura vaccinale è ancora bassa. Iniziative come la vaccinazione nelle scuole o la possibilità di riceverla in farmacia stanno cercando di avvicinare questo strumento di prevenzione a tutti i cittadini.

I numeri in Italia

In Italia, la copertura vaccinale contro l'HPV è ancora lontana dagli standard fissati dall'OMS, che prevedono il 95% entro il 2030. Secondo i dati del Ministero della Salute, solo il 38,78% delle ragazze e il 31,81% dei ragazzi di 12 anni risultano vaccinati. Per i quindicenni, la copertura sale al 69,32% per le femmine e al 44% per i maschi, ma nessuna regione ha raggiunto gli obiettivi stabiliti dall'OMS.





La vaccinazione in scuole e farmacie

Per migliorare questi dati, alcune regioni hanno adottato strategie innovative. In Puglia, Calabria e Campania, ad esempio, la vaccinazione nelle scuole ha già prodotto risultati promettenti: nella provincia di Taranto, l'80% delle ragazze e il 70% dei ragazzi completano il ciclo vaccinale.

Un'altra iniziativa arriva dalle Marche, dove dal 2025 sarà possibile vaccinarsi contro l'HPV anche in farmacia.

"Le farmacie possono offrire un importante servizio di counseling e vaccinazione, rendendo l'accesso più semplice e rapido", spiega Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche.





Falsi miti e fake news: la verità sul vaccino HPV

Il vaccino contro l'HPV è stato somministrato in oltre 270 milioni di dosi in tutto il mondo, dimostrandosi sicuro ed efficace. Previene oltre il 90% dei tumori correlati al virus, con effetti collaterali minimi, come un leggero dolore nel punto dell'iniezione. È importante sapere che l'HPV si trasmette tramite contatto intimo pelle a pelle, non solo attraverso rapporti sessuali. I preservativi possono ridurre il rischio, ma non offrono una protezione completa.





Chi dovrebbe vaccinarsi e quando

Il vaccino è raccomandato per ragazzi e ragazze tra i 9 e i 26 anni, con la massima efficacia raggiunta se somministrato prima dell'inizio dell'attività sessuale. Gli adulti fino ai 45 anni possono valutare di vaccinarsi in base ai propri fattori di rischio, consultando prima il proprio medico. Per le persone con un sistema immunitario indebolito, come quelle affette da HIV, è consigliabile seguire un calendario vaccinale personalizzato.

Scegliere di vaccinarsi non è solo un atto di protezione personale, ma anche un passo verso una società più sicura. Informati sul vaccino HPV e chiedi al tuo medico, al pediatra o al farmacista come accedere alla vaccinazione. Prevenire è sempre meglio che curare.





La prevenzione passa anche dagli screening

Oltre al vaccino, aderire agli screening è fondamentale. Il Pap-test e il test HPV-DNA, disponibili gratuitamente, permettono una diagnosi precoce e una gestione tempestiva delle infezioni e delle lesioni precancerose.