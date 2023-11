Papilloma virus: facciamo chiarezza

04 novembre 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

Papilloma virus: malattia sessualmente trasmessa

Papilloma virus: il vaccino

Il Papilloma Virus (HPV/ Human Papillomavirus) è una famiglia di virus composta da oltre 200 genotipi virali. Nella gran parte dei casi si manifesta con lesioni benigne come verruche o condilomi a viso, mani, piedi, o con papillomi nelle mucose genitali e orali. Oltre l'80% delle donne e degli uomini sessualmente attivi contraggono l'infezione almeno una volta nel corso della vita (soprattutto donne giovani).È la malattia a trasmissione sessuale più comune. Nel 90% dei casi si tratta di condizioni temporanee che vengono azzerate grazie alle personali difese immunitarie. La maggior parte delle persone affette da papilloma non presenta alcun sintomo o problema di salute. Anche in presenza di virus ad alto rischio. Per questo sono importanti i controlli regolari. Ed è importante difendersi perché, a fronte di un HPV ad alto rischio oncogeno e trascurato, nell'1% dei casi - e in un arco temporale che va da 4 a 10 anni - può dare luogo a cancro cervicale collo dell'utero ). La trasmissione in questi casi (non per le verruche) avviene essenzialmente per via sessuale: genitale, orale, anale. Il rischio di contagio aumenta in presenza di alcune condizioni particolari come sistema immunitario debole, alimentazione scorretta, obesità , compresenza di altre infezioni sessualmente trasmissibili.La misura più efficace per prevenire l'infezione è il vaccino HPV . È sicuro e viene somministrato agli adolescenti di entrambi i sessi prima dell'inizio dell'attività sessuale (dal 2018 in Italia la vaccinazione è gratuita a partire dagli 11 anni). Il vaccino impedisce il contagio dei ceppi responsabili di quasi il 100% dei tumori. Da non sottovalutare il ruolo dell'educazione sessuale. Anche se va precisato che l'uso del profilattico aiuta a ridurre la possibilità di contrarre il papilloma ma non annulla l'eventualità di una infezione perché non copre completamente le zone di contatto (pelle a pelle). La diagnosi precoce del virus dovuto al papilloma viene effettuata attraverso il Pap Test. È importante che le donne si sottopongano periodicamente a questo esame che rileva le cellule anomale nella cervice causate dal papilloma. Il trattamento delle lesioni pre-invasive sradica infatti l'infezione e previene la progressione verso il cancro invasivo.





Carla De Meo