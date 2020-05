25 maggio 2020

L’autostima non è solo questione di rughe

Sono molte le persone, non solo donne, che ricorrono a piccoli interventi estetici al viso per eliminare qualche ruga e contemporaneamente qualche anno, ma secondo quanto emerso da un recente studio statunitense, non è questa la strategia per aumentare l'. «I risultati dello studio sorprendono solo in parte» dice, chirurgo plastico deldi New York City, che poi aggiunge: «l'autostima è qualcosa di più complesso di una semplice questione di apparenza e deriva da processi di sviluppo che partono già in età pediatrica».E i risultati dello studio da poco pubblicato sulla rivistada Jacono e colleghi, dimostrano in effetti che le persone che si sottopongono a un intervento di lifting facciale non modifichino in modo sostanziale la stima in se stesse. «Le 50 persone coinvolte nello studio sono state sottoposte a test per valutare l'autostima subito prima e poi sei mesi dopo l'intervento» afferma l'autore spiegando che nessuno dei partecipanti aveva il volto sfigurato, ma tutti si volevano sottoporre all'intervento solo per ottenere un aspetto più giovane. Ma anche a intervento perfettamente riuscito dal punto di vista tecnico, l'autostima dei partecipanti non si modificava, anzi, se era piuttosto buona prima dell'intervento, dopo sei mesi«L'autostima è frutto di un lavoro interiore, non è questione di chirurgia estetica» conferma Jacono. «Probabilmente lanon è la strategia di prima scelta per chi vuole aumentare la propria autostima a meno che non ci siano condizioni particolari come ferite o deformità che rendono la persona oggetto di attenzioni non gradite» aggiunge, dell'Università della California a Santa Barbara. In conclusione, come ricordano gli autori, la stima e la fiducia in se stessi derivano da anni di lavoro interiore e sarebbe piuttosto ingenuo pensare che un semplice lifting possa modificarli troppo profondamente.