I pericolosi standard di bellezza proposti dai social

Vivere senza l'ossessione di essere perfetti. È ancora possibile? Social e pubblicità restituiscono ogni giorno l'ideale di donna bella se è magra e di uomo perfetto se è muscoloso. Gli influencer diventano riferimenti, modelli da perseguire e imitare. Impera il photoshop: i ripetuti ritocchi all'immagine. Per distendere la pelle del viso, lisciare una ruga, ridurre un giro vita, ammorbidire un seno, alzare un gluteo. Dentro una foto. Dentro un video. I filtri sui social network sono virtuali e distorcono la realtà, stabilendo un nuovo standard di bellezza. Un ideale irraggiungibile che si allontana dalla naturalezza e avvicina a stereotipi naturalizzati. Molti adolescenti presentano disturbi di dismorfismo corporeo a causa dei filtri di Instagram: vivono una preoccupazione ossessiva per il proprio aspetto fisico e vedono imperfezioni da cui diventano ossessionati e che vogliono correggere giorno dopo giorno.

La corsa a ritoccare colpisce tutti, è trasversale. E può generare una forte pressione soprattutto sugli adolescenti quando i contenuti sono aperti alle critiche della comunità. Una sovraesposizione no-stop che mina nel profondo l'autostima. Soprattutto se si investe su modelli non realistici. Immagini fake e irraggiungibili nella loro perfezione. Immagini che monopolizzano gran parte delle proprie esperienze e condiziono le esperienze e il benessere generale. Perché dall'ossessione per photoshop è facile cadere in altre dipendenze: palestra, dieta, shopping, disturbi alimentari...

Alcune categorie sono più a rischio di altre. Soprattutto quanti soffrono di:

bassa autostima

insicurezza

bisogno di controllo

tendenza all'egoismo e al perfezionismo

insoddisfazione personale.

Ci sono pratiche, semplici da seguire, che possono aiutare ad allontanarci dalla dipendenza da photoshop fino a prevenire o a fermare l'ossessione per l'immagine perfetta. La raccomandazione è:

Incoraggiare il proprio spirito critico

Prendersi cura della dieta

Fare esercizio, anche moderato

Esaminare le qualità personali

Coltivare le amicizie e riposizionare i valori

Parlare di quello che si prova, non tenerselo dentro

Fare attività che divertono.

Carla De Meo