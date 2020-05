18 maggio 2020

Gli uomini "selfie addict" sono narcisi e antisociali

Uomini che si fanno troppiuno studio sul loro profilo psicologico realizzato dai ricercatori dellae pubblicato sulche afferma: sonoe con tratti, spesso sono narcisi e possono presentare persino dei tratti psicopatici legati all'aggressività che possono sfociare inLo studio ha coinvolto 800 uomini tra i 18 e i 40 anni, ai quali è stato chiesto di compilare un questionario on line nel quale si esplorava con quale frequenza pubblicano loro foto sui profili Facebook o Instagram e quante volte modificano le immagini prima di pubblicarle. Secondo gli autori un uomo, ovvero che ha una vera e propria mania per l'autoscatto, nasconde comportamenti narcisistici, anti-sociali, impulsivi e mancanza di empatia.Nell'articolo gli scienziati scrivono: «Lo studio dimostra quanto la pubblicazione continua disia fonte di disturbi legati alla sfera psicologica che andrebbe assolutamente curato: la-mania, infatti, produce grande vuoto interiore perché basata sull'apparenza, e può portare a patologie psichiche importanti come anoressia e disturbi ossessivi di controllo».