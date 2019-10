14 ottobre 2019

Focus

Aver cura dei più piccoli

Adolescenti con malattie croniche

Dalla pediatria d'urgenza alle patologie croniche, dalle vaccinazioni ai tumori, i progressi della medicina al servizio dei bambini ci sono, ma anche carenze nell'assistenza e nella prevenzione.I miglioramenti ottenuti in campo diagnostico e terapeutico stanno determinando un aumento di adolescenti con malattie croniche, il 12% del totale ne presenta una e l'1% più d'una, soprattutto diabete, fibrosi cistica, malattie reumatiche, celiachia, asma. Soggetti per i quali l'assistenza non dev'essere solo medica perché ci sono altri problemi, per esempio più disturbi del comportamento alimentare, maggior ricorso a fumo, alcol e sostanze d'abuso, minor uso di contraccezione e più malattie sessualmente trasmesse. Per questo si lamentano carenze di centri qualificati, assistenza domiciliare, coinvolgimento di genitori e pediatra di famiglia: tra l'altro resta aperto il tema della transizione, cioè il periodo scoperto dai 14 anni alla presa in carico del medico di famiglia che è proprio quello più critico. E a questo si riallaccia il problema del numero inadeguato di pediatri. Un campo con notevoli progressi è poi quello dei bambini malati di tumore, dato che oggi oltre il 70% guarisce (l'80% per le leucemie), mentre nel 1970 non si superava il 20%: un'iniziativa sollecitata dagli oncologi pediatrici è la "certificazione di guarigione", utile agli interessati e ai familiari psicologicamente e anche praticamente (lavoro, assicurazioni).