05 dicembre 2020

News

Covid-19, le nuove Ordinanze

AREA GIALLA:

AREA ARANCIONE:

AREA ROSSA:

Tags:

Dopo il nuovo Dpcm presentato il 3 dicembre dal premier Conte ( vedi dettagli qui ), importanti novità anche sul fronte regioni con leLarinnova le misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo, che resta in area rossa, e alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che restano in area arancione.Con lale Regioni Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di BolzanoLadispone il passaggio delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e UmbriaLe Ordinanze saranno in vigore daComplessivamente, quindi, la nuova ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa