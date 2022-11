14 novembre 2022

Aggiornamenti e focus

Covid-19, quanti hanno incontrato il virus? Uno studio fa il punto





Così i ricercatori hanno scoperto che la sieroprevalenza globale è passata dal 7,7% nel giugno 2020 al 59,2% nel settembre 2021: significa che due terzi della popolazione globale potrebbe essere sieropositiva al SarsCoV2 sia per vaccinazione che per infezione. Le stime delle infezioni da Covid-19 basate sui dati di sieroprevalenza superano di gran lunga i casi segnalati, suggerendo un impatto globale del Covid-19 maggiore. Questo studio sulla diffusione globale degli anticorpi contro il Sars-CoV-2 ha rilevato che un terzo della popolazione globale è ancora priva degli anticorpi contro il virus. È stato inoltre rilevato che i test di routine per il Covid-19 hanno ampiamente sottostimato il numero di infezioni globali.

Tags: