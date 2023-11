Covid e influenza: al via la campagna vaccinale del Ministero

02 novembre 2023

Aggiornamenti e focus

È stato attivato anche il numero di pubblica utilità gratuito 1500, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Al via la campagna di comunicazione del ministero della Salute per i vaccini anti-Covid e antinfluenzale. L'obiettivo della campagna è "promuovere la vaccinazione contro il Covid-19 e l'influenza stagionale soprattutto nelle persone fragili e negli anziani", mentre il target sono "tutti i destinatari dell'offerta vaccinale contro l'influenza stagionale e contro il Covid-19 e, in particolare, le persone la cui salute è più a rischio, vale a dire i fragili e gli anziani".La campagna prevede uno spot televisivo della durata di 30 secondi e uno spot radiofonico di pari durata che saranno diffusi - attraverso la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento informazione e editoria - principalmente sulle reti televisive e radiofoniche nazionali del servizio pubblico (Rai) negli spazi riservati alle pubbliche amministrazioni. È prevista, inoltre, la diffusione della campagna sui profili social del ministero della Salute e sui media tradizionali.