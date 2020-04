23 aprile 2020

Interviste

Bimbi isolati tra le mura dell’autismo

L'autismo è un disturbo che colpisce attualmente un bambino su mille, che fisicamente non ha nulla di diverso rispetto ai suoi coetanei ma il suo comportamento lo porta a isolarsi in un mondo solitario e poco comunicativo. Per comprendere meglio questa patologia e come affrontarla, Dica33 ha incontrato Maria Pia Onofri, neuropsichiatria infantile e pediatra consulente presso il Centro di riabilitazione equestre Vittorio di capua dell'Ospedale Niguarda di Milano.Si tratta di una grave forma di disturbo pervasivo dello sviluppo. Il bambino anziché aprirsi al mondo chiude i canali comunicativi con esso anche a livello verbale. Oggi si preferisce parlare di autismi per distinguere il disturbo vero e proprio dai tratti o comportamenti autistici che possono presentarsi in varie fasi della vita dei bambini. Varie lesioni cerebrali sono state trovate in bambini malati, ma a oggi non si è trovata una specifica lesione cerebrale che possa da sola giustificare la malattia. Oggi si sa che il sistema nervoso pur con le sue varie parti funzionalmente specializzate funziona come un tutt'uno e che quindi le più svariate lesioni possono influire anche sull'emotività e sul comportamento. A questo dobbiamo aggiungere i anche fattori genetici e ambientaliIn età molto precoce, già attorno ai due anni si può fare diagnosi. Alcuni bambini non sviluppano ilmentre alcuni lo acquisiscono, ma poi lo perdono, inoltre c'è una tendenza al ritiro, all'a una non. all'assenza di interessi. .al gioco caratterizzato dall'uso di oggetti freddi,metallici,. senza significato simbolico usati in modo stereotipato e ripetitivoLa diagnosi essenzialmente una. Attraverso l'osservazione del bambino e i racconti dei familiari, viene valutata la capacità di comunicare, la presenza di interessi e curiosità, la possibilità di interagire con gli altri e il comportamento. Si possono utilizzare delle scale di valutazione appositamente studiate, che però da sole non permettono di fare diagnosi..Dall'autismo vero e proprio non si guarisce , è una grave malattia psichiatrica grave chepermane in età adulta. Diverso il discorso per i tratti o comportamenti autistici legati a fasi di sviluppo o momentanee difficoltà su cui è più facile intervenire con la terapia per mitigare la chiusura verso il mondo e modificare il comportamento.favorendo la ripresa dello sviluppo.La terapia deve essere preceduta dalla diagnosi effettuata in genere dalle strutture di neuropsichiatria infantile diffuse sul territorio o presso i centri ospedalieri specializzati. Lo specialista effettuerà una presa in carico globale che comprenderà anche interventi sulla famiglia per una migliore gestione e comprensione della patologa del figlio e sulle strutture educative per facilitare l'integrazione. Le terapie sul bambino si avvalgono di vari strumenti: la psicoterapia a vario indirizzo, laad impronta relazionale, la terapia farmacologica.In affiancamento alle terapie tradizionali, si può proporre l'cioè un trattamento psicoterapico in cui l'animale è parte integrante della terapia. Il cavallo agisce da mediatore della relazione e costituisce uno spazio transizionale che non è più il mondo chiuso in cui si è rifugiato il bambino, ma non è ancora il mondo esterno pauroso e pieno di incognite. È uno spazio in cui proiettare le proprie paure, fare esperienze. riprovare sensazioni piacevoli come quelle nel pancione della mamma in cui veniva trasportato e contenuto.sperimentarePer tale motivo il bambino monta senza sella solo con una coperta e un fascione. Naturalmente non è il cavallo che fa la terapia la seduta viene gestita da un terapeuta specializzata in riabilitazione equestre, che attuerà un preciso progetto elaborato dall'equipe medica di cui si andranno a valutare i risultati con criteri scientifici.