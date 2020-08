13 agosto 2020

News

Metti una medusa nel piatto

Incontrare una medusa mentre si nuota è sicuramente poco piacevole, incontrarla in un piatto a tavola è invece una esperienza positiva. Anche le meduse possono portare dei benefici, rappresentando una potenziale risorsa nutrizionale: ce lo spiega una ricerca del, Inspa-Lecce). Sulla newsletter italiana dell'è stato infatti pubblicato un articolo del Cnr che evidenzia alcune particolari proprietà biologiche delle meduse, confermando così scientificamente il loro utilizzo culinario e farmaceutico nel Sud-est asiatico, consolidato da millenni.«Si tratta di un alimento a basso contenuto calorico", si legge nell'articolo, "le meduse sono infatti interamente composte da acqua, sali minerali e proteine, con quantità minime di lipidi". Non solo: in alcune specie sono presenti delle microalghe che le arricchiscono di preziosi acidi grassi omega 3 e omega 6, il prodotto fresco è ricco di sali minerali con basse probabilità di accumulare metalli pesanti, dato che il ciclo di vita di questi organismi è spesso inferiore a un anno. Al momento le meduse commestibili sono pescate o allevate soprattutto nei Paesi del Sud-est asiatico, dove sono vendute nei mercati locali o esportate. Ora si tratta di acquisire adeguate conoscenze e sviluppare le metodologie per la conservazione, dopodiché questi organismi potrebbero diventare una risorsa in termini di sostenibilità alimentare.