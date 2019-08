09 agosto 2019

Le frontiere della ricerca su nutrizione e malattie neurodegenerative

Dall'intestino al cervello attraverso il nervo vago

Una nutrizione appropriata può rappresentare un valido strumento di prevenzione e cura delle malattie neurodegenerative come l'Alzheimer , la malattia di Parkinson e, in generale, tutte le malattie connesse al decadimento cognitivo e al malfunzionamento del sistema nervoso centrale. Proprio per questo neurologi, nutrizionisti e geriatri sono alla costante ricerca di nuove risorse alimentari che sempre più spesso provengono dai Paesi tropicali.

La malattia di Parkinson potrebbe aver origine nell'intestino e diffondersi nel cervello attraverso il nervo vago, i ricercatori della Hopkins University di Baltimora riportano la loro ipotesi in un articolo pubblicato il 26 giugno 2019 sulla rivista Neuron.

Alcune ricerche in passato avevano evidenziato alterazioni del microbiota intestinale nei pazienti parkinsoniani e problemi intestinali anche prima dell'esordio della malattia.

"Poiché questo modello ha origine nell'intestino, è possibile utilizzarlo per studiare l'intero spettro e il decorso della patogenesi della malattia", afferma l'autore dello studio Ted Dawson, professore di neurologia. "Ad esempio, si potrebbero testare le terapie preventive nelle prime fasi pre-sintomatiche del morbo di Parkinson in un modello animale."

Ora gli scienziati studieranno in maniera approfondita in che modo il nervo consenta la risalita della molecola tossica nel cervello.

Mucuna pruriens

Malattia di Parkinson

Tra i nuovi studi sugli alimenti, quello sugli effetti benefici deisui pazienti Parkinson, sta trovando una vasta applicazione in Africa e nei Paesi poveri. La Mucuna pruriens è un legume che cresce spontaneamente nei Paesi tropicali e contiene alte percentuali dell'aminoacido Levodopa, la molecola di prima scelta nel trattamento della malattia di Parkinson. «Con gli studi sulla Mucuna siamo riusciti a trovare un prodotto naturale e nutrizionale che sta cambiando il futuro del trattamento della malattia per milioni di malati non abbienti - spiega, Presidente Associazione Italiana Parkinsoniani -. L'utilizzo della Mucuna, non autorizzato in Italia, rappresenta un'alternativa per i pazienti che vivono nei Paesi poveri e non possono sostenere i costi della terapia farmacologica».La sperimentazione nel campo della nutrizione nelle malattie neurodegenerative sta raggiungendo obiettivi rilevanti e nuovi studi dimostrano come i pazienti con malattia di Parkinson abbiano necessità di, soprattutto durante la riabilitazione motoria. Nella ricerca sul rallentamento della progressione della malattia di Parkinson sono emerse nuove. «Il nostro gruppo di ricerca - spiega, neurologo del Centro Parkinson ASST G. Pini al CTO di Milano - ha recentemente studiato le caratteristiche del microbiota in una popolazione di quasi 200 pazienti con malattia di Parkinson (includendo anche pazienti in stadio iniziale e mai trattati con farmaci) e rari parkinsonismi atipici a confronto con oltre 100 individui sani. I nostri risultati non solo confermano l'ipotesi che il microbiota differisca significativamente tra pazienti e soggetti sani, ma anche che specifiche anomalie della flora batterica intestinale possano influenzare la progressione della malattia stessa».